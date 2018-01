Météo France : prévisions pour ce vendredi 5 janvier et pour ce week-end

Vendredi

La suite de la semaine maintenant dans les Hauts de France



Samedi



Dimanche



Et puis lundi

La vigilance orange submerssion est maintenant levée depuis dans le Pas-de-Calais et la Somme.Restez tout de même vigilant sur les risques de crues, notamment sur le tronçon de l'Aisne Amont.les précipitations de ces derniers jours génèrent des débordements dans les secteurs de Mouron, Verrières et Varennes.Pendant la nuit, une nouvelle petite perturbation s'est invitée, apportant un ciel gris avec des pluies faibles plus ou moins éparses…Le vent était encore bien présent avec des pointes jusque 90 kmh…Le vent faiblira un peu ce matin, le tout dans un ciel qui restera très changeant après le départ du front perturbé.Dans l'après-midi, on conserve notre ciel variable, avec des éclaircies entre les nuages et toujours un risque d'averses.On notera tout de même des ondées plus faibles sur une frange littoral…les bourrasques de vent seront encore de la partie, même si la baisse de leur puissance se poursuit. Pas plus de 50 kmh…des rafales qui disparaitront en soirée.5 à Lille et Lambersart6 à Saint-Omer et Clairmarais9 pour Arras et Achicourt10 à Valenciennes et DenainAprès une matinée au sec, une dégradation revient lentement par l'Est, rapportant dans son sillage des pluies d'abord éparses, avant qu'elles ne se fassent plus régulières au fil de la journée, notamment sur l'Est picard.On remarquera la nette chutte des températures, qui retrouvent des niveaux de saison…de 3 à 7 degrésmais la pluie devrait rester majoritaire…Le vent de Nord-Est devrait être assez fort à nouveau, avec des rafales jusque 70, voire 80 kmh sur les caps les plus exposésT 2/3Le temps devrait se faire sec sous un ciel dominé par les nuages, même si quelques trouées se manifestent en journée…et il fera toujours aussi froid.T 0/5Textes : Thomas Leridez