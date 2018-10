Météo France : prévisions pour ce vendredi 5 octobre et pour le week-end

Vendredi



Les quelques brumes présentes par endroits ce matin vont vite se dissiper et ensuite! Le vent est faible, de secteur est-sud-est.Les minimales, sont un peu fraîches après une nuit claire, à peine de saison, et affichent au petit matinVraiment rien à dire côté ciel, il reste quasiment dégagé ! Le vent toujours faible, s’installe au sud. Avec ces très belles conditions météo, les thermomètres vont grimper pour atteindre des températures dignes d’un mois de juin (début juillet) !Météo France souligne d’ailleurs l’amplitude thermique du jour (entre les minimales et les maximales) qui à Calais sera de 12° (9° le matin, 21° l’après-midi), 15° à Lille (8° et 23°), 16° à Avesnes-sur-Helpe (7° et 23°), et de 19° à Beauvais (5° et 24°) !Notre week-end va bien commencer puisque la matinée de samedi sera belle et ensoleillée, un voile de nuages annonciateur d’une dégradation arrivera par l’ouest. Dans l’après-midi la région sera presque « coupée en deux », soleil à l’est, nuages de plus en plus nombreux à l’ouest et premières pluies sur le littoral en fin de journée. En bord de mer le vent se renforcera (rafales autour de 40 km/h) il soufflera encore plus fort en soirée et en cours de nuit suivante (rafales voisines des 70 km/h) Quant aux températures elles resteront douces et agréables (10° et 22° pour les moyennes).La pluie arrivée en fin de journée samedi sera encore présente dimanche en matinée. Le front pluvieux devrait perdre de son intensité en se décalant vers l’est de la région (sur 24h les cumuls seront généralement faibles 3 à 10mm mais sur l’ouest pourront atteindre 10 à 20 mm). A l’arrière de cette dégradation les pressions repartiront à la hausse, la masse d’air va lentement s’assécher et l’air beaucoup plus frais que la veille va favoriser le développement d’éclaircies dans le courant de l’après-midi. Quant au vent, il sera passé au secteur nord-est et soufflera en rafales autour de 50 km/h. Les températures minimales semblent rester douces, mais les maximales seront en chute libre 14 à 16°.Textes : Anne-Sophie Roquette