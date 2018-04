Météo France : prévisions pour ce vendredi 6 avril et pour le week-end

La météo pour ce vendredi ?

Dès le lever du jour, le ciel est clair avec tout au plus par endroits un voile de nuages élevés qui ne pas du tout altérer l’impression de beau temps. Le vent sera orienté au sud-est, il sera modéré sans doute un peu plus soutenu sur le littoral.voilà de quoi nous redonner le sourire grâce au retour du soleil !Le vent va rester sensible même dans l’intérieur.Selon les prévisions de Météo France, le matin, il vaut mieux prévoir une bonne « petite laine » carLes éclaircies nocturnes ont favorisé le rayonnement et donc la baisse des minimales, puisque il ne fera que 3° à 5° sous abri.En revanche,La valeur la plus « basse » du jour est 16° sur l’ensemble de la façade maritime, et dans l’intérieur on peut espérer 17° à 19° !Dès samedi matin, des nuages se rapprochent par l’ouest et donnent les premières pluies dans le courant de la matinée sur le littoral de la Manche. Tout ceci va progresser dans l’intérieure, les zones frontalières profiteront plus longtemps du soleil avant qu’il ne cède sa place aux nuages.Heureusement, le vent de sud, modéré, continue à nous apporter de la douceur la preuve avec les moyennes prévues : 8° pour les minimales, 18 pour les maximales.Le ciel fera grise mine au petit matin. Sous les nuages nous retrouverons de petites pluies… Petit à petit elles vont s’estomper mais pour espérer le retour de quelques rayons de soleil il va falloir patienter jusque dans le courant de l’après-midi. Le vent sera faible et les températures identiques à celles de samedi.Nous conservons des températures très douces. Notons la présence d’une perturbation de faible intensité, le ciel sera bas et couvert en matinée avec des pluies éparses, et si tout va bien de belles éclaircies pourraient se développer par endroit dans l’après-midi. (L’indice de confiance pour cette échéance est de 3 sur 5)Textes : Anne-Sophie Roquette