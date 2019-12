Météo France : les prévisions pour ce vendredi 6 décembre (et pour le week-end)

© METEO FRANCE

Le week-end

Après la journée d’hier, qui hélas nous a laissés dans le brouillard, nous allons aujourd’hui retrouver de la pluie.L’anticyclone perd des forces et une perturbation arrive par l’ouest. Elle apporte de la pluie et des températures plus douces, mais il est possible qu’en arrivant sur l’air froid qui a persisté toute la journée et toute la nuit dernière, surtout sur l’est de la région, un épisode temporaire de pluies verglaçantes se produise sur l’Aisne, l’Avesnois, le temps que les températures remontent.À cela, s’ajoutent les brouillards qui en tout début de journée sont encore présents par endroits, eux aussi céderont leur place à la pluie.Vous l’aurez compris, cette journée de vendredi va être maussade, les pluies nous quittant en première partie de nuit suivante.Le vent orienté au secteur sud-ouest se renforce et souffle en rafales du matin au soir de 40 à 50 km/h dans l’intérieur, de 50 à 80 km/h sur la façade maritime.Au lever du jour, l’air doux de la perturbation fait remonter les minimales sur le quart nord-ouest de la région : 3° à Saint-Omer, 4° pour Abbeville, et déjà 6° à 8° sur le littoral. En revanche l’air froid résiste un peu longtemps ailleurs, avec -1° à +1° (d’où le risque de pluies verglaçantes)La "douceur" sera présente l’après-midi sur tous nos départements avec une fourchette allant de 7° à 13° sous abri.Bonne nouvelle en ce qui concerne la qualité de l’air, puisque aujourd’hui, toute la région repasse au vert ! Elle s'améliore nettement et redevient bonne avec l'arrivée de la perturbation qui permet la dispersion des polluants atmosphériques.Pour la suite, samedi sera relativement agréable après dissipation des grisailles présentes par endroits. A priori, c’est une journée sous les éclaircies qui nous attend, en soirée le ciel devrait à nouveau se charger à l’approche de la prochaine dégradation qui nous quittera dans l’après-midi de dimanche. Bien sûr, tout ceci reste à confirmer.