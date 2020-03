Météo France : les prévisions pour ce vendredi 6 mars et pour le week-end

Températures



Quel temps ce week-end, selon Météo France ?



La qualité de l’air avec ATMO Hauts-de-France

Pour ce 66ème jour de l’année, nous nous dirigeons globalement vers une amélioration temporaire des conditions météo, même si le Pas-de-Calais est placé en vigilance orange crues-inondations depuis hier, et jusqu'à ce vendredi 16h Les pluies de la veille nous quittent en fin de nuit, début de matinée, par l’est de la région, et laissent un ciel chargé de nuages, nuages qui, petit à petit, vont laisser passer des rayons de soleil selon Météo France.L’après-midi se poursuit sous un ciel variable délivrant çà et là des averses.Côté mercure, Météo France annonce 4° et 5° degrés ce matin, localement 6° dans le Dunkerquois.Les maximales accusent une petite baisse et affichent 8° à 10°.La journée decommencera « sur les chapeaux de roues » grâce aux pressions en hausse. Qelques grisailles matinales sont possibles par endroits au petit matin, puis globalement c’est une matinée bien ensoleillée qui nous attend !Hélas, l’embellie est de courte durée, puisque dans l’après-midi, par l’ouest, vont arriver les nuages d’une dégradation, qui devrait quand même nous laisser au sec jusqu‘en milieu de nuit suivante. A noter pour ce 7 mars le risque de gelées faibles par endroits, car les minimales vont bien descendre : de 0° à 3°. Ensuite les températures vont remonter pour atteindre jusqu’à 10° en fin de journée et soirée., pas mieux que de la pluie au programme ! Faibles et éparses dans un premier temps et accompagnées de rafales de 50 à 60 km/h sur la façade maritime, les précipitations deviendront ensuite plus régulières avec des rafales de vent sur toute la région (50 à 60 km/h partout, voire 70 à 80 km/h sur le littoral). Nous devrions passer en ciel de traîne en fin d’après-midi.: les nuages seront toujours de la partie, et comme bien souvent ils ne seront pas seuls, puisque des pluies continues arriveront en fin de journée.Les conditions météorologiques du jour permettront à la qualité de l’air de rester bonne.