Météo France : prévisions pour ce vendredi 6 novembre et pour le week-end

► VendrediLe soleil va nous accompagner tout au long de la journée et c’est bon pour notre moral !Ce matin, les quelques brumes, brouillards présents au lever du jour, vont vite se dissiper pour ensuite nous laisser un ciel partagé entre nuages bas et soleil. Le vent est orienté au secteur est, il est faible à légèrement modéré et ce sera encore le cas cette après-midi.En revanche, coté ciel, ils vont littéralement fondre au soleil, et c’est sous un ciel baigné de lumière jusqu’en fin de journée que se déroulera cette journée de vendredi.► TempératuresEncore pas mal de gelées pour débuter la journée, Météo France annonce des valeurs « sous-abri » allant de -1° dans l’Audomarois à +3° à Château-Thierry, et de 1° à 5° sur la façade maritime.Les maximales restent fraîches, de 9° à 12° mais les températures vont commencer à remonter à partir de demain.► SamediDe rares brumes au petit matin avant une matinée bien ensoleillée. Sans doute un peu de nuages l’après-midi car une perturbation va approcher de la région. Le vent va basculer au secteur sud et les températures amorceront une remontée (temporaire ?) 3° à 7° pour les minimales, 13° à 16° pour les maximales.► DimancheCette journée dominicale s’annonce douce, mais un peu plus perturbée, puisqu’une zone de faibles pluies va traverser la région en arrivant par le sud en seconde partie de nuit, elle remontera vers le nord dans la matinée, laissera un ciel chargé l’après-midi avec le retour d’éclaircies en fin de journée. On peut dire que les températures redeviennent douces, puisque nous devrions avoir entre 8° et 10° au petit matin, et 14° à 16° l’après-midi.► LundiLa 46ème semaine de l’année débutera avec un lundi « changeant ». Des éclaircies en tout début de journée, puis le ciel va se charger dans la matinée pour donner de petites pluies passagères à la mi-journée suivi de rares averses l’après-midi. Minimales de 9° à 12°, maximales toutes voisines de 16°.► Qualité de l’air : La qualité de l’air devrait être mauvaise sur le département du Nord en raison d’un épisode de pollution aux particules PM10. Pour le reste de la région, la qualité de l’air devrait être moyenne à médiocre. En cause, les émissions de polluants liées aux transports et au chauffage associées aux conditions météorologiques défavorables à la dispersion des polluants.Texte : Anne-Sophie Roquette