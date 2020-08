Météo France : prévisions pour ce vendredi 7 août et pour ce week-end

Par ces temps de canicule, comment trouver un peu de fraîcheur en ville. Exemple à Lille

Météo France a placé une grande partie des territoires, dont le nôtre, en vigilance orange canicule en raison des fortes chaleurs qui vont perdurer jusque la semaine prochaine.► VendrediLe contexte reste inchangé, avec une situation de blocage en altitude, des pressions anticycloniques en surface et une dépression thermique sur le Golfe de Gascogne qui fait remonter de l'air chaud. Vous l'aurez compris : après une nuit étoilée, notre étoile brille dès le lever du jour et il va continuer à le faire dans l'après-midi dans un ciel bleu azur. Le vent d'est à sud-est reste faible et on note une petite brise côtière.► TempératuresFait nouveau : les minimales qui, à leur tour, se mettent à grimper : 14 à 20° sur le côtier, 14 à 18 dans les terres.Les maximales, quant à elles, poursuivent leur ascension : 33 à 37 dans l'intérieur et, 30 à 32 sur nos côtes !► Pour le week-endOn entre dans le pic de cet épisode, avec des minimales qui s'emballent : 18 à 21° samedi, 18 à 22 dimanche, 20 à 22 lundi, et des maximales qui continuent de grimper : 30 à 39 samedi, voire jusque 40 dimanche, avant une baisse relative lundi.Côté ciel, malgré quelques nuages décoratifs, le soleil persiste et signe. Il faudra donc être prudent, bien s'hydrater et rester au frais, surtout si votre santé est fragile, d'autant que tout cela aura un impact sur la qualité de l'air.► La météo des plagesSur nos belles plages de sable ou de galets, l'astre du jour brille généreusement du lever du jour à la tombée de la nuit, et avec 30° sur Bray-Dunes, 32 au Touquet et jusque 35 pour Mers-les-Bains, pour un peu, on pourrait se croire sur les plages du sud ! L'eau de baignade reste cependant bien fraîche, 19 ou 20° : si vous décidez de vous rafraîchir, pensez à entrer dans l'eau doucement afin d'éviter un choc thermique.Un petit vent à 10 kilomètres par heure tente de rafraîchir l'atmosphère sans pour autant y parvenir, de nord-est sur la mer du Nord et la baie de Somme ou nord-ouest sur la côte d'Opale.L'index UV affiche une valeur de 6 : soyez vigilants, surtout pour les peaux les plus fragiles► La qualité de l’airUn épisode de pollution à l'ozone est prévu sur le département de l'Oise, en lien avec l'épisode caniculaire actuel : les concentrations en ozone dépasseront en effet le seuil d'alerte. Pour le reste de la région, la qualité de l'air devrait être mauvaise.Retrouvez toutes les mesures de la qualité de l'air sur atmo-hdf.frTexte Paul Renard