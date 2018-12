Météo France : prévisions pour ce vendredi 7 décembre et pour ce week-end

Vendredi

Températures



Samedi

Dimanche

Lundi

L’instabilité s’est poursuivie cette nuit et ce matin nous nous retrouvons avec un régime de pluies faibles et continues sur le Nord Pas-de-Calais tandis que les précipitations sont plus éparses vers le sud des Hauts-de-France.A l’arrière, on retrouve un ciel de traine actif, avec des averses, potentiellement orageuses, du grésil et beaucoup de vent.Sous les orages, rafales possibles par moment jusque 90 ou 100 km/hLes températuresoscillent entre7 à Valenciennes et Anzin9 à Boulogne et au PortelPour les, on attend13 à Lille et Lambersart14 pour Arras et LensNous serons toujours dans le même temps de traine, avec un ciel changeant, délivrant tantôt des éclaircies, tantôt des averses nombreuses. En fin de journée, le ciel s’assombrit à nouveau à l’approche d’une nouvelle onde pluvieuseTempératures de 8 à 12 degrésMalgré quelques éclaircies passagères, l’impression générale restera celle d’un temps maussade et venteux.Du vent atteignant par moment 70 ou 80 km/h sur la bordure côtière.Températures de 8 à 10 degrésLes pressions remontent et une poussée anticyclonique amène un temps plus agréable et ensoleillé sur les Hauts-de-France.En revanche les températures seront en baisse, de 5 à 9 degrés.Textes : Thomas Leridez