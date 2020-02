Météo France : prévisions pour ce vendredi 7 février et pour le week-end

► VendrediL’anticyclone qui nous a offert une belle journée hier s’est décalé et s’est positionné sur l’Allemagne. Pour autant, en matinée, on conservera encore de très bonnes conditions, avec un soleil dominant. Vous prendrez garde quand même aux brumes possibles.En journée, encore une belle luminosité, et puis au fil des heures, un voile nuageux s’installe par l’ouest, annonciateur d’un passage perturbé et faiblement pluvieux pour la nuit suivante. Le vent est faible et de sud sud-est.► TempératuresLes températures le matin sont proches des normales de saison.-1 à Valenciennes et Marchiennes0 à Compiègne et MontdidierDans l’après-midi, en revanche, elles montent bien, évoluant 3 degrés au-dessus des moyennes habituelles.9 à Lille et Loos11 pour Amiens et Mirvaux► Et pour votre week-end ?Il sera chahuté.► Samedi, le front perturbé de la nuit reste avec nous pour la journée avant de s’évacuer dans l’après-midi. Mais une autre perturbation est en embuscade plus à l’ouest. La journée sera donc mitigée, avec un ciel souvent gris, des précipitations faibles et intermittentes, et un peu de vent en pointes.Températures de 5 à 11 degrés.► DimancheDans la nuit, le vent se renforce nettement pour atteindre 60 km/h dans l’intérieur et 100 au littoral. Des rafales qui continueront de croître pour votre journée dominicale avec la tempête Ciara. Potentiellement, des pointes jusque 140 km/h pourraient être atteints en bord de mer.Et on démarrera la semaine prochaine avec encore des bourrasques jusque 70 dans l’intérieur et 100 à la côte.Texte : Thomas Leridez