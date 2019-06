Météo France : prévisions pour ce vendredi 7 juin et pour le week-end

Vendredi

Températures



Samedi

Dimanche

Lundi

La situation météo risque d’être compliquée aujourd’hui. La trajectoire de la dépression baptisée « Miguel » va être suivie « à la loupe ». Ce qui est sûr c’est que cette journée de vendredi est plus agitée que celle d’hier !Ce matin le ciel est voilé sur la majeure partie de la région. Rapidement par le sud-ouest des nuages bas arrivent et les premières gouttes de pluie commencent à tomber. À la mi-journée ces pluies faibles se retrouvent sur l’ensemble de nos départements tandis que dans le même temps elles s’intensifient sur la Picardie et que les rafales de vent peuvent déjà atteindre 60 km/h sur toute la région.L’après-midi devrait nous offrir une courte accalmie avant que des retours pluvieux ne se réactivent. Les averses seront fréquentes, voire orageuses (en fin de journée) mais dans une moindre mesure par rapport aux orages des jours précédents (cumuls pluvieux de 7 à 15mm localement 20 mm sous les averses les plus marquées). A priori ce n’est que dans le courant de la prochaine que les pluies s’apaiseront.Parlons du vent maintenant ! Les rafales seront bien marquées l’après-midi atteignant 70 à 80 km/h sur toute la région, c’est en soirée que le vent soufflera le plus fort avec des rafales de 90 à 100 km/h, voire 110/120 km/h localement (sur le littoral).Les températures sont douces le matin de 10 à 13°, et la météo perturbée et venteuse de l’après-midi n’empêchera pas les maximales d’atteindre 19 à 22°.Nous nous retrouverons à l’arrière de la dégradation sous un ciel de traîne chargé. Beaucoup de passages nuageux et des averses au programme (accompagnées de quelques pointes de vent autour de 50 km/h)Il semblerait que la journée soit relativement agréable, les nuages étant moins nombreux et les ondées rares.Pas de réel changement pour l’instant, un peu de soleil, plus de nuages que la veille, quelques gouttes et des températures toujours conformes aux valeurs de saison comme tout le week-end.Textes : Anne-Sophie Roquette.