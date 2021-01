Météo France : prévisions pour ce vendredi 8 janvier et pour le week-end

Plus de luminosité aujourd’hui ! Bonne fête aux Lucien, Lucienne et Peggy.

► Vendredi

Les pressions sont en légère hausse. Malgré cela, un petit retour perturbé va venir « flirter » sur nos terres, le long de la frontière avec la Belgique en journée. En attendant, ce matin nous nous réveillons dans une ambiance bien grise avec des grisailles surtout localisées sur le sud de la région. Au fil de la matinée, le soleil va réussir à percer les nuages ici ou là et à la mi-journée nous retrouverons une ambiance plus lumineuse, à noter sur la façade maritime le déclenchement de quelques averses.

Ces averses du bord de mer se maintiennent l’après-midi, tandis que le long de la frontière Belge de petites précipitations vont venir mouiller les sols. Dans les secteurs les plus froids, ces précipitations se feront sous la forme de pluie et de neige mêlées. (Le risque de neige pouvant temporairement blanchir les sols n’est toujours pas exclu) Hormis sur les côtes ou quelques averses peuvent encore se produire, les précipitations vont disparaître en première partie de nuit.

► Températures

Attention aux gelées blanches ou phénomènes de regel possibles dans les zones les plus froides ce matin ! En effet les températures minimales évoluent de -2° à 0° dans l’intérieur, et sont de 2° et 3° sur la côte. Les maximales restent fraîches pour la période (deux degrés sous les normales) avec une fourchette de 2° à 4° dans l’intérieur, et de 5° à 6° sur le littoral.

► Samedi Après dissipation des grisailles matinales parfois tenaces, le ciel va se partager entre nuages et éclaircies. Toutefois, quelques averses pourront se développer au nord d’une ligne reliant Lille à Abbeville dans l’après-midi avant de disparaître en soirée. Minimales de -2° à +3°, maximales de 1° à 7°.

► Dimanche Belle et fraîche journée (après dissipation une nouvelle fois des grisailles matinales). Minimales de -4° à +3°, maximales de 1° à 6°.



► Lundi Toujours de la grisaille pour commencer la journée, puis c’est un temps sympathique avec quelques belles éclaircies qui nous attend avant que n’arrive en fin de nuit suivante une nouvelle dégradation par l’ouest. Les températures seront identiques à celles de la veille.

► Qualité de l’air

La qualité de l'air devrait être "dégradée" sur la région en raison d'une augmentation des particules PM2.5, hausse liée aux mauvaises conditions de dispersion des polluants. Plus représentatives de la qualité de l'air, les particules PM2.5 font désormais partie du calcul du nouvel indice mis en place depuis le début de l'année. Plus d'informations sur www.atmo-hdf.fr

Texte : Anne-Sophie Roquette