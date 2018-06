Météo France : prévisions pour ce vendredi 8 juin et pour ce week-end

Vendredi

Dans l’après-midi





Et pour le week-end ? Pas de réelle accalmie …



Samedi



Dimanche

Le flux de nord, dans lequel nous sommes, a fait descendre de la mer du Nord des nuages bas sur une grande partie de la région, avec ces nuages, bancs de brumes voire de brouillards se sont également invités.Notez que de rares averses sont déjà possibles le matin le long des frontières belges.Les valeurs sous abri au petit matin sont toujours légèrement supérieures aux valeurs généralement observées à cette période :(surtout sur le quart nord des Hauts-de-France), mais l’air plus frais en altitude va malheureusement interagir avec l’air chaud présent en basses couches, et une nouvelle fois, nous allons retrouver un risque d’averses orageuses. À priori elles seront surtout possibles sur la moitié sud de la région, et à l’heure où nous écrivons ces lignes, semblent moins violentes que ces derniers jours puisque Météo France prévoit au plus des cumuls de 5 à 10mm. Le temps se calmera en soirée.En ce qui concerne les températures de l’après-midi, nous perdons 1° à cause de ce petit vent de nord, l’échelle du jour est depuis des nuages élevées vont envahir le ciel dans l’après-midi (rendant le ciel « pommelé »). En fin de journée il deviendra menaçant sur la Picardie où des orages peuvent éclater. Températures matinales de 12 à 14°, maximales de 24 à 26° au sud de Lille, de 17 à 21° au nord.. Pour l’après-midi cette ligne orageuse va progresser vers le nord (épargnant peut-être la partie au nord de Lille ?) tout en se renforçant, les cumuls de pluie pourront hélas être à nouveau importants (10mm en général, mais localement 30mm sur le sud du territoire) Températures :12 à 15° le matin, 19 à 24° pour les maximales, du nord vers le sud.À priori, nous sommes loin d’en avoir fini avec les orages, car lundi après une matinée sous un ciel changeant accompagné d’averses, l’après-midi nous allons certainement retrouver des orages (parfois forts) dans ce ciel variable. Les températures seront en baisse : 12 à 14° le matin, 19 à 21° au meilleur de l’après-midi.Textes : Anne-Sophie Roquette.