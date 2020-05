Météo France : les prévisions pour ce vendredi 8 mai (et pour le week-end)

► Vendredi Le contexte évolue depuis hier, nous sommes toujours dans des conditions météo plutôt calmes. Le ciel des Hauts-de-France est voilé ce matin, il prend un aspect « laiteux », à la mi-journée ce voile sera bien dense sur la moitié sud de la région, tandis qu’au nord l’ambiance restera lumineuse.► L’après-midi Il se déroule sous ce voile nuageux, et en fin de journée, Météo France nous signale qu’un risque d’averses éparses se développera sur l’extrême sud de la région, aux confins de la Normandie et de l’Ile de France, et que sur l’extrême sud du département de l’Oise ces ondées pourraient même déjà faire entendre le tonnerre. Le vent est faible toute la journée, une petite brise va se lever sur la côte.► Températures Les températures montent encore aujourd’hui, les minimales s’échelonnent de 5° à 9° dans l’intérieur, et de 8° à 12° sur le rivage, les maximales grapillent ici et là un degré par rapport à hier : 17° à 21° sur la côte, 22° et 23° dans l’intérieur.► Samedi La journée semble rester agréable et « chaude » toutefois l’instabilité présente sur la France va réussir à venir toucher les départements picards, et en fin de journée normalement, averses voire orages, devraient s’y développer. Les températures seront à peu de choses près identiques à celles de vendredi.► Dimanche Cette fois-ci tout le monde sera touché par l’instabilité ! Les averses, bien qu’éparses, pourront donner des cumuls de 5 à 10 mm sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais, jusqu’à 20 mm sur le reste de la région. Autre fait marquant, le vent ! Il va basculer au secteur nord, deviendra modéré à assez-fort sur la côte et fera bien baisser les températures maximales (13° à 19° au meilleur de l’après-midi)► Lundi Beaucoup d’entre nous attendent ce lundi 11 mai, synonyme de déconfinement pour la plupart, mais comme un rappel au fait que la pandémie est loin d’être terminée, le ciel sera perturbé, très nuageux, temporairement pluvieux, et surtout nous retrouverons des températures bien froides pour la période avec par endroits une chute de 10 degrés en 48h (4° à 8° le matin, 9° à 13° l’après-midi !), ce qui est peut-être normal le premier jour des Saints de Glace (Mamert) !► Qualité de l’air avec ATMO Hauts-de-France Aujourd’hui, la qualité de l'air sera médiocre sur toute la région, en raison des hautes pressions atmosphériques associées aux vents très faibles, qui causeront l'accumulation des particules et de l'ozone. Dans la maison, veillez à limiter l'utilisation de bougies, encens et aérosols, qui dégradent la qualité de l'air intérieur. Plus d’infos sur https://www.atmo-hdf.fr/ Texte : Anne-Sophie Roquette​​​​​​​