Météo France : prévisions pour ce vendredi 8 mars et pour le week-end

Un « front secondaire » avec son lot d’averses est arrivé cette nuit par le nord-ouest de la région. Ce matin il se situe sur le sud des Hauts-de-France où le ciel est donc très souvent nuageux, avec. Plus au nord et à l’ouest de la région en revanche, les éclaircies sont présentes dès le début du jour ! Le vent faible à modéré souffle encore en pointes autour de 40 km/h., mais par l’ouest va arriver un voile de nuages de plus en plus épais, annonciateur de la prochaine dégradation, qui traversera la région en cours de nuit. Les rafales de vent de l’après-midi iront de 40 à 50 km/h, mais avec l’arrivée de la perturbation , elles atteindront 60 à 70 km/h dans les terres, 70 à 80 km/h sur la frange littorale.Les températures dès potron-minet sont encore 1 et 2° supérieures aux normales :Au meilleur de l’après-midi nous allons retrouver les mêmes températures qu’hier,Samedi matin le ciel sera encombré de nuages donnant des pluies faibles sur l’est de la région, à la mi-journée une autre zone pluvieuse va traverser notre territoire d’ouest en est,Le vent soufflera encore en rafales (50 à 70 km/h) et les températures seront de l’ordre de 5 à 8° pour les minimales, 11 à 14° pour les maximales.Ciel de traîne toute la journée., avant que les nuages ne bourgeonnent et aidés par l’air froid d’altitude nous donnent des averses (plus nombreuses cette fois-ci sur la moitié nord de la région) Les rafales atteindront 70 à 80 km/h au nord d’Amiens, 50 à 70 km/h au sud. Quant aux températures elles seront stationnaires.Enfin, avec un indice de confiance de 4 sur 5 pour la journée de lundi, on peut espérer une « poussée anticyclonique » qui va. Les températures baisseront et seront à peine de saison : 2 à 4° le matin, 8 à 11° l’après-midi.Textes : Anne-Sophie Roquette