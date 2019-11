Météo France : les prévisions pour ce vendredi 8 novembre (et pour le week-end)

Vendredi

Températures



Samedi

Dimanche

Enfin lundi

Le mois de novembre est bel et bien celui qui, doucement mais sûrement, nous fait glisser vers l’hiver… L’ambiance va devenir de plus en plus fraîche pour la fin de semaine et ce long week-end de 3 jours, selon Météo France.Côté ciel, au petit matin, localement, les visibilités sont brumeuses et des bancs de brouillard sont possibles plus particulièrement sur le Haut-Artois. La matinée se poursuit sous un ciel nuageux à très nuageux qui laisse passer des éclaircies plus importantes sur le nord de la région.L’après-midi se déroulera sous un temps toujours nuageux mais sec, avant qu’en fin de journée n’arrive par les côtes un passage pluvieux.Le vent sera variable et faible toute la journée.Il fait bien plus frais ce matin ! Météo France annonce des températures minimales de 2 à 4°, par endroit de petites gelées ne sont pas exclues.Les maximales perdent encore 1 degrés par rapport à hier, 8 à 10°, mais que ce soit le matin ou l’après-midi ce sont des valeurs quasi de saison !Après les pluies de la nuit, une nouvelle fois l’atmosphère sera brumeuse pour commencer la journée. Ceci dit, il semblerait que pour la suite, nous ayons un ciel plus lumineux que ces derniers jours. Néanmoins, en fin de journée une perturbation arrivera sur nos département, elle restera présente la nuit suivante. Les minimales iront de 2 à 7° de l’intérieur vers les côtes, les maximales de 8 à 10°.La dégradation de la nuit va stagner sur l’ouest de la région. Sur l’est des éclaircies plus ou moins larges feront le retour, tandis que l’amélioration sur la façade ouest se fera sentir dans le courant de l’après-midi. Minimales de 2 à 5°, maximales de 8 à 10°.Il devrait rester bien gris en attendant l’arrivée d’une nouvelle dégradation en fin de journée par l’ouest. Ceci dit le « seul changement » viendra de nos thermomètres qui devraient encore baisser 0 à 4° pour débuter la journée (gelées matinales à prévoir) et seulement 5 à 8° l’après-midi. Un temps « à rester sous la couette » ou devant France3 Hauts-de-France, mais l’indice de confiance n’est que de 3 sur 5, donc à suivre !Texte : Anne-Sophie Roquette