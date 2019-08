Météo France : prévisions pour ce vendredi 9 août et pour ce week-end

Vendredi

Ce vendredi s’annonce fortement perturbé : en effet, le front froid de la dégradation de jeudi aborde nos territoires en fin de nuit par l’ouest, amenant une zone pluvieuse particulièrement active en raison d’une masse d’air relativement chaud en basse couches. Les averses prennent donc rapidement un caractère orageux dès la matinée, dont seul l’est du territoire reste très provisoirement épargné. Le vent de sud se fait modéré, avec des rafales autour de 60 kilomètres par heure.Toute cette agitation progresse dans les terres au fil des heures, les orages se font alors plus virulents, parfois porteurs de chutes de grêle dans l’est, et Météo France prévoit des cumuls voisins de 20 à 30 millimètres localement. Le vent reste modéré, et les rafales atteignent 70 à 80 kilomètres par heure. Le calme revient en soirée, mais le vent va encore se renforcer en cours de nuit suivante.Les températures sont en hausse, tant pour les minimales qui affichent 17 à 19° que pour les maximales, avec 24 à 29 au meilleur, si l’on peut dire, de la journée !Cette perturbation nous laisse un ciel de traîne dans un flux de sud-ouest bien marqué avec des rafales jusque dans les terres. Le matin, on note encore quelques averses au littoral, notamment dans le Montreuillois, puis dans l’après-midi, le ciel se fait nuageux, mais sec.Nous restons sous un ciel de marge à l’approche d’une nouvelle dégradation, qui va nous concerner lundi, accompagnée d’une chute sensible des maximales, 19 à 21°.Texte : Paul Renard