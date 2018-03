Météo France : les prévisions pour ce vendredi 9 mars (et pour le week-end)

Les prévisions de Météo France pour ce vendredi



Dans l’après-midi

Les températures selon Météo France

Samedi

Dimanche



Et la tendance pour lundi ?

En attendant l'arrivée d'une nouvelle perturbation, à la faveur des éclaircies nocturnes, non seulement l(1° à 3° dans les terres, 3° et 4° sur la frange littorale) mais il y aura(sur l’Avesnois, la Thiérache et le Pays de Bray). Rassurez-vous tout ceci semble vite se dissiper.Ensuite ?par le sud de la région et ce sont les départements de la Picardie qui seront les premiers concernés par les pluies faibles et éparses de la dégradation.Ce temps maussade et faiblement pluvieux va hélas gagner l’ensemble des Hauts-de-France. Toute la journée le vent de secteurs sud, reste faible à modéré., voire légèrement au-dessus, avec aujourd’hui une fourchette allant de 9° à 12°.Samedi, le train des perturbations continue ! La dépression Felix centrée au large du Cap Finistère, va en effet piloter cette nouvelle dégradation qui arrivera une nouvelle fois par le sud, le ciel se voilant en matinée, les premières pluies toucheront la région à la mi-journée avant de progresser vers le Nord en cours d’après-midi. Bref tout le monde se retrouvera sous la pluie avec en plus le vent de sud qui se renforcera et soufflera en rafales (40 à 50 km/h). La consolation du jour viendra de « l’extrême douceur » des températures matin et après-midi avec 7° pour les minimales et 15° pour les maximales !Dimanche il semblerait que le ciel nous offre une « pause ». La dégradation de la veille nous quittera en matinée puis à l’arrière nous retrouverons un ciel de traîne dans un premier temps encombré de nuages, puis devenant plus changeant avec un faible risque d’averses. Le vent aussi fera une pause puisqu’il sera faible, et les températures resteront toujours très douces (8°/14°).Un lundi pluvieux et venteux (à cause de la fameuse dépression Felix qui passera sur la Manche). Les rafales atteindront 60 à 80 km/h mais les températures seront toujours douces pour la saison (8°/13°) (indice de confiance de 4 sur 5).

Textes : Anne-Sophie Roquette.