Météo France : les prévisions du dimanche 12 juillet (et du début de semaine)

Ce dimanche

Les températures

Les tendances

Lundi

Mardi

Mercredi

Qualité de l'air

La situation reste stationnaire et nous conservons donc de bonnes conditions anticycloniques, avec un centre d'action présent sur les îles britanniques.Notre journée dominicale débute sous les meilleurs auspices, avec un soleil bien présent sur le territoire, tout juste taquiné par quelques cumulus près des frontières et sur l'Aisne.Dans l'après-midi, tout le monde est logé à la même enseigne sous l'astre du jour qui règne en maître sur l'ensemble de nos départements. Le vent de nord-est est faible à modéré durant toute la journée.Petit bémol toutefois, avec des minimales encore un peu fraîches par endroit dans les terres : 8° pour Beauvais et Arras, 9 vers Amiens ou Valenciennes et jusque 13 du côté de Dunkerque.Les maximales sont, elles, proches des valeurs de saison : 22 à 26 dans les terres du nord au sud, 20 à la côte.L'anticyclone reste bien présent, bien qu'il s'affaiblisse progressivement, la masse d'air tend à se réchauffer temporairement sous un soleil omniprésent toute la journée, les minimales affichent 9 à 14 degrés, les maximales 20 à 27 degrés.Dans la soirée du lundi, hélas, les nuages commencent à envahir nos terres par le nord-ouest, prémisses d'une dégradation peu active qui va traverser nos terres ce mardi, accompagnée d'un vent modéré à assez fort. Tout cela nous laissera un ciel de traîne en fin d'après-midi. Minimales 12 à 16 degrés et maximales de 18 à 24 degrés.Une perturbation très atténuée par des pressions en hausse arrive. Avec ce temps, les heureux vacanciers pourront donc profiter pleinement de notre beau littoral : de la mer du nord à la baie de Somme, l'astre du jour règne sans partage tout au long de la journée ! Sous ce beau soleil, les températures reprennent des couleurs : 20° à Malo-les-Bains, 21 au Touquet et jusque 22 pour Cayeux-sur-Mer. Le vent d'est à sud-est à 5 nœuds le matin fraîchit dans l'après-midi à 15 ou 20 nœuds en s'orientant au nord. La mer est belle partout.Avec ce ciel dégagé, l'indice UV affiche 7 partout : pensez aux précautions d'usage, surtout pour les peaux sensibles, et, pour apprécier au mieux ce beau temps, n'oubliez pas les consignes sanitaires : distanciation sociale et gestes barrière.Ce dimanche, la qualité de l'air reste bonne sur l'ensemble de la région : les concentrations en ozone et en particules seront faibles, grâce aux conditions météo qui permettent une bonne dispersion des polluants.En intérieur, le bricolage peut émettre poussières et particules: pour mieux respirer chez vous, pensez à bien aérer la pièce où vous travaillez !