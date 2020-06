Météo France : les prévisions du dimanche 14 juin et du début de semaine prochaine

Ce dimanche





La situation météo n’évolue pas beaucoup ce week-end. On reste avec une dépression centrée sur l’ouest du pays et qui nous envoie un peu d’instabilité.



La matinée de ce dimanche sera épargnée, car de belles éclaircies seront présentes dès le lever du jour.





Mais dans l'après-midi, on a de l’air instable qui nous arrive encore, mais qui ne devraient plus concerner que la Somme et l’Oise. Au programme : des averses mais moins fortes que samedi. Ailleurs, un ciel partagé avec tout de même de belles périodes ensoleillées.



Les températures



Les minimales seront en hausse : 11 degrés à Beauvais et à Saint Paul, 16 degrés à Dunkerque et à Loon Plage.



Les maximales, elles, seront en légère baisse mais restent au-dessus des normales avec 22° à Laon et à Moulin Roux, 23° à Saint Omer et Longuenesse.



Les tendances

Lundi



Pour démarrer la semaine prochaine, l’air froid reste présent en altitude à l’ouest de la Bretagne, et continue de nous envoyer un peu d’instabilité. La matinée sera agréable avant des averses qui se développent dans un ciel variable au fil des heures. Les températures iront de 13 à 23 degrés.



Mardi



La goutte froide reste bloquée sur la Bretagne, ce qui va continuer de rendre instable notre masse d’air. Des précipitations pouvant aller jusqu’à l’orage sont à prévoir.



Mercredi



Cette activité électrique sera encore présente, dans un ciel bien chargé et humide. Les températures varieront une nouvelle fois de 13 à 23 degrés.



Qualité de l'air



Ce dimanche, la qualité de l'air restera bonne en Hauts de France, les conditions de dispersions des polluants restant aussi bonnes.



Le saviez-vous ?



En ville, la moitié de nos trajets font moins de 2 km ; alors pour vos déplacements, pensez aux alternatives à la voiture, pour limiter la pollution. Belle journée !