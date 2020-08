Météo France : les prévisions du dimanche 16 août (et du début de semaine à venir)

Ce dimanche

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

Les températures

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

Les prévisions

© METEO FRANCE

Lundi

Mardi

Mercredi

Météo des plages

© METEO FRANCE

Qualité de l'air

À ce sujet, la rédaction vous recommande Pollution aux particules fines : le Nord en alerte ce week-end

© METEO FRANCE

Une goutte froide remonte rapidement sur les Hauts-de-France, générant une instabilité dès la matinée. Après dissipation des brumes et brouillards parfois denses au lever du jour, on retrouve donc pas mal d'instabilité avec des averses parfois orageuses qui s'invitent en fin de matinée par le sud Picard.Ces averses orageuses se généralisent dans l'après-midi, elles peuvent être accompagnées de grêle par moments, ainsi que de rafales jusque 70 ou 80 kilomètres par heure. Les cumuls attendus sont de l'ordre de 15 à 30 millimètres, notamment à l'ouest.Les températures restent néanmoins stationnaires, avec des minimales qui affichent 15 à 19°.Il en va de même des maximales, avec 22 à 27° du nord au sud.Nous conservons un temps variable à dominante nuageuse et les averses reprennent du service dès la matinée avec une évolution orageuse probable dans l'après-midi. Minimales 13 à 17°, maximales en baisse, avec 20 à 24.Pas de grand changement sous un ciel bien chargé, avec quelques averses plus faibles et isolées et un vent de sud-ouest modéré accompagné de rafales vers les caps.Une amélioration se profile, avec du soleil le matin et quelques cumulus de beau temps l'après-midi, et des maximales qui repartent à la hausse.Les remontées instables ne favoriseront évidemment pas une journée très estivale sur nos belles plages. Dès le matin, le ciel est encombré de nuages et les averses s'invitent dès la matinée en prenant un caractère orageux avec un risque de grêle et ne s'évacuent qu'en fin de journée. Les maximales affichent 22 ou 23° sur le sable 19 ou 20° dans l'eau.Le vent de secteur nord 5 à 10 nœuds en moyenne donne des rafales sous orages voisines de 35 nœuds. La mer est généralement belle.L'index UV affiche quand à lui 4 ou 5 entre 12 et 16 heures.Les concentrations élevées en particules dégraderont la qualité de l'air sur le littoral de la mer du Nord. Dans le reste des Hauts-de-France, elle sera de bonne à moyenne.Malgré les fortes chaleurs, n'oubliez pas d'aérer votre logement au minimum 20 minutes par jour en privilégiant les heures plus fraîches, tôt le matin ou en soirée.Pour terminer, n'oubliez pas que le virus circule toujours, alors pour protéger les personnes de plus de 65 ans, continuez de respecter strictement les gestes barrière, notamment la distanciation sociale et le port du masque.