Météo France : les prévisions du dimanche 2 août et du début de semaine

Ce dimanche

Les températures

Les tendances

Lundi

En altitude, un couloir dépressionnaire se rapproche de la Bretagne et en surface l'anticyclone faiblit, le tout dans une masse d'air plus douce et plus humide. Au petit matin, notre ciel dominical est souvent encombré, notamment au nord de la région, mais, au fil de la matinée, les éclaircies se font de plus en plus larges. Le vent d'ouest est faible à modéré avec quelques rafales côtières.L'évolution est favorable cette après-midi : le ciel est globalement peu nuageux et le soleil occupe le devant de la scène ! Le vent d'ouest donne encore des rafales au littoral de 40 à 50 kilomètres par heure.Les températures sont proches des moyennes pour la période, avec des minimales de 14 à 17° au lever du jour...... ainsi que les maximales qui affichent 23 à 26 dans les terres, 19 à 22 sur le côtier.

Le matin, le ciel sera nuageux. Dès la fin de matinée, des averses à caractère orageux circuleront sur nos territoires, avant de se dissiper en début de soirée. Le vent sera faible à modéré, toujours accompagné de petites rafales maritimes, minimales 12 à 17°, maximales 20 à 24.

Mardi

Une dorsale en altitude et d'air chaud arrivera par l'Atlantique. Pour l'ensemble de la journée, le temps restera sec, mais le ciel se fera peu nuageux à nuageux.

Mercredi

La situation sera stable sous un ciel partagé avec une remontée des maximales, 23 à 30°.

Météo des plages

Sur nos plages, le ciel de la matinée est nuageux à très nuageux, notamment sur la mer du Nord et la côte d'Opale, mais l'évolution est favorable au fil des heures. Sans parler de grand beau temps estival, le ciel de notre beau littoral est bien ensoleillé dans l'après-midi, surtout sur les côtes de la Somme.

L'eau de baignade est à 19 ou 20° et les maximales sur le sable sont un peu fraîches : 19 à Wimereux, 20 pour Cayeux-sur-Mer et 21 vers Leffrinkoucke. Une fraîcheur d'autant plus accentuée que le vent d'ouest modéré 15 à 20 nœuds, soit 4 à 5 Beaufort n'arrange pas vraiment les choses ! La mer est peu agité, devenant agitée en fin de journée.



L'index UV affiche 6 sur la mer du Nord, et 7 pour la côte d'Opale et la baie de Somme.

Qualité de l'air

Ce dimanche, la qualité de l'air devrait rester bonne sur l'ensemble des Hauts-de-France, en lien avec des températures raisonnables et des vents modérés qui limiteront la formation et l'accumulation des polluants.

Afin de renouveler l'air de votre domicile, pensez à aérer au moins 2 fois 10 minutes par jour !



Textes de Catherine Degans