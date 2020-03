Météo France : les prévisions du dimanche 22 mars et des jours à venir

Ce dimanche

Les températures

Les prévisions

Lundi

Mardi

Mercredi (indice 2/5)

Ce matin, les nuages restent plus nombreux sur le sud des Hauts-de-France et peuvent même lâcher quelques gouttes anecdotiques en fin de matinée début d’après-midi. Ailleurs, le temps est bien ensoleillé, mais le ressenti plutôt « frisquet » à cause du vent d’est-nord-est modéré à assez fort, avec des rafales de 40 à 60 km/h. Ce n’est que dans le courant de la nuit prochaine que les rafales perdront de leur intensité.Dans l’après-midi, toujours du vent donc, mais également de plus en plus de soleil, grâce à l’anticyclone basé sur la Scandinavie qui étend son influence.Les minimales commencent à bien baisser, Météo France annonce 1° à 4° sur toute la région, donc localement des gelées blanches sont à craindre.Les maximales elles, à l’abri du vent, peuvent être agréables et sont très homogènes de 10° à 12°.Pour les trois premiers jours de la semaine, c’est le soleil qui va s’imposer, mais l’ambiance va devenir de plus en plus « froide » !Les rafales de vent seront en plus, toujours de mise ! (40 à 55 km/h), la masse d’air sera bien sèche, mais froide minimales de -1° à 0°, maximales en baisse également de 9° à 11°.Toujours un grand soleil, signalons tout au plus quelques nuages d’altitude dans le courant de l’après-midi. Le vent basculera un peu plus au sud-est, il sera modéré, à priori plus de rafales, jusque quelques pointes autour de 40 km/h sur l’est de la région. Les minimales iront de -2° à +1°, les maximales de 9° à 11°.Si cela se confirme nous vivrons la journée la plus froide de la semaine (-3° à +1° au lever du jour et 7° à 9° l’après-midi), sous un grand soleil accompagné d’un vent de nord-est faible à modéré.Certes le soleil va briller, mais n’oublions pas de #ResterChezNous !Textes d'Anne-Sophie Roquette