Météo France : les prévisions du dimanche 23 août (et du début de semaine à venir)

Ce dimanche

© MÉTÉO FRANCE

© MÉTÉO FRANCE

Les températures

© MÉTÉO FRANCE

© MÉTÉO FRANCE

Les prévisions

© MÉTÉO FRANCE

Lundi

Mardi

Mercredi

La météo des plages

© MÉTÉO FRANCE

Qualité de l'air

© MÉTÉO FRANCE

Quelques rares averses ont encore circulé en cours de nuit et, ce matin, dans un ciel toujours bien nuageux, à l'exception de l'Aisne et de l'Oise, elles reprennent de la vigueur, mais restent assez faibles et peu nombreuses. Le vent d'ouest à sud-ouest souvent modéré est assez fort à la côte avec quelques rafales.Ce régime d'averses se poursuit jusqu'en milieu d'après-midi avant de s'évacuer par la frontière belge, laissant progressivement le soleil reprendre sa place. Le vent d'ouest reste modéré, toujours plus marqué au littoral.Au petit matin, les minimales affichent 16 ou 17 degrés sur le côtier, 14 à 16 dans les terres.Dans l'après-midi, on relève 20 ou 21 degrés en bordure maritime, 22 ou 23 dans l'intérieur.Nous retrouvons une situation de marais barométrique : le temps se fait plus calme dans un ciel assez nuageux, avec quelques ondées vers la Manche, voire dans l'intérieur en fin d'après-midi. Le vent d'ouest est faible, minimales 11 à 16°, maximales 20 à 24.Sous un ciel très nuageux, quelques gouttes sont possibles en soirée sur le côtier, le vent est faible mais se renforce au littoral, minimales 13 à 15, maximales 22 à 28.Le soleil tend à s'imposer au fil des heures, le vent d'ouest est modéré et les maximales repartent à la baisse, 22 à 25°.C'est donc un dimanche quelque peu morose qui nous attend sur notre beau littoral : dès le matin, le ciel est bien encombré et donne quelques averses jusqu'en milieu d'après-midi. Les températures affichent sur le sable 20 à 22°, 20 ou 21 dans l'eau.Une fraîcheur d'autant plus ressentie que le vent d'ouest à sud-ouest est bien présent, avec 20 à 25 nœuds, soit force 5 à 6 beaufort. La mer est peu agitée en mer du Nord, agitée en baie de Somme et sur la côte d'Opale. Sous les nuages, l'index UV peine à grimper et affiche un modeste 3 sur la côte Picarde, 4 plus au nord.Ce dimanche, les températures limitées et la couverture nuageuse vont limiter la formation d'ozone et le vent dispersera efficacement les polluants : la qualité de l'air sera donc bonne sur les Hauts-de-France.Certains produits ménagers ou le bricolage émettent des particules. Pour mieux respirer chez vous, privilégiez les produits d'entretien d'origine naturelle et pensez à aérer.Et puis, n'oubliez pas que le virus est toujours présent, alors pour éviter une nouvelle crise, soyons tous responsables et respectons strictement les consignes sanitaires.