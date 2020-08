Météo France : les prévisions du jeudi 13 août (et de la fin de la semaine)

© METEO FRANCE

La sortie de canicule se met enfin en place. De la vigilance rouge canicule nous repassons en orange dans les Hauts-de-France.Les averses de la première partie de la nuit reprendront ce jeudi matin dans un ciel changeant. Au fil des heures, associées à une dépression sur la Bretagne, les averses vont se multiplier et reprendre un caractère orageux.L'après-midi ne devrait donc pas être caractérisée par une grande luminosité. Il y aura, par contre, toujours beaucoup de vent en pointes.Les minimales pour ce mercredi matin varieront de 17 à 22 degrés. Il fera 17 à Beauvais et Therdonne, et 21 à Dunkerque et Cappelle-la-Grande.Les maximales, elles, seront encore chaudes mais amorcent leur baisse. Il faudra compter sur 28 degrés pour Abbeville et Cambron puis 31 degrés à Lille et Quesnoy-sur-Deule.Cette baisse des températures se confirmera vendredi où l’on pourra respirer à nouveau normalement. En revanche coté ciel, il nous faudra composer avec la remontée d’une dégradation pluvieuse instable par le sud-ouest. Vent, averses et orages seront encore au menu.On aura beaucoup de nébulosité de basses couche, cette grisaille se morcellera plus vite en Picardie que dans le Nord Pas-de-Calais. Les températures iront de 16 à 25 degrés.Les éclaircies du matin doivent cohabiter au fil des heures avec des passages nuageux qui finissent par donner dans l'après-midi des ondées une nouvelle fois orageuses. Les températures varieront de 16 à 28 degrésLa vigilance canicule est passée à l'orange dans les Hauts-de-France. Mais il faudra aussi compter sur une autre vigilance, aux orages cette fois, mais qui ne concerne que l'Oise, la Somme et l'Aisne.À la plage, le ciel sera changeant avec des nuages assez développés au fil de la journée. Ces nuages seront porteurs d averses et prendront parfois de nouveau un caractère orageux. Les températures sur le sable seront en baisse. Elles varieront entre 26 et 28 degrés. Dans l'eau, un petit degré sera gagné par rapport à la veille.Le vent lui sera de secteur ouest, tantôt au nord, tantôt au sud. Il sera variable et faible donc, même si quelques rafales pourront se mettre en place en cas d'orage. Quant à la mer, elle sera belle de la côte picarde à la mer du Nord.L’indice UV sera de 5. Il faut éviter, comme toujours, les expositions prolongées aux heures les plus chaudes. Les coefficients de marées seront de 35 et 33.La qualité de l'air devrait enfin s'améliorer sur l'ensemble de la région grâce à la baisse prévue des températures. L'épisode de pollution devrait prendre fin avec la diminution des niveaux d'ozone.Néanmoins, la qualité de l'air restera moyenne sur l'ensemble des Hauts-de-France, plus particulièrement une nouvelle fois dans le Nord et le Pas-de-Calais.