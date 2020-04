Météo France : les prévisions du jeudi 16 avril et des prochains jours

Jeudi

Les températures

Les prévisions

Vendredi



Samedi

Dimanche

Une petite dépression centrée à l’ouest du Portugal remonte vers le sud de l’Angleterre et va générer un flux de sud chez nous, qui va ramener des nuages. Demain matin le ciel sera bien ensoleillé avant qu'à la mi-journée, un voile nuageux se mette en place dans le sud picard.Dans l'après-midi, la nébulosité continue de se renforcer sur les Hauts-de-France mais l’instabilité reste localisée en Normandie. Le ciel sera voilé mais l’impression de beau temps devrait demeurer. Le vent reste faible au fil des heures, avec quelques brises le long de la côte.Les températures minimales de votre jeudi sont en hausse. Il fera 3 degrés à Amiens et à Sailly-le-Sec. Sur Dunkerque et Brouckerque, le thermostat ne descendra pas en-dessous des 7 degrés.Les maximales augmentent aussi. 22 degrés sont prévus à Saint Quentin et à Pontruet. 23 degrés sont attendus à Lille et BonduesUne nouvelle dégradation pluvio-orageuse concernera l’ouest de nos régions en journée. Des orages pourraient même se déclencher sur les départements côtiers mais leur localisation exacte reste à confirmer.Avec l’apport d’air plus doux en basses couches, les températures continuent de monter avec des minimales autour de 10 degrés, et en moyenne 23 degrés dans l'après-midi.Le risque instable sera plus généralisé que la veille, et l’activité orageuse devrait être plus marquée dans l'après-midi par évolution diurne. Les averses devraient être nombreuses.C'est le retour d’un temps plus clément mais avec pas mal de nuages tout de même.