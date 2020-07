Météo France : les prévisions du jeudi 16 juillet (et de la fin de semaine)

Ce jeudi

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

Températures

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

Les tendances

© METEO FRANCE

Vendredi

Samedi

Dimanche

Météo des plages

© METEO FRANCE

Qualité de l'air

© METEO FRANCE

Les hautes pressions sur l'Atlantique ne suffisent pas à empêcher le passage d'une masse d'air humide en marge d'un système perturbé circulant bien plus au nord. Cela se traduit par un ciel couvert en nuages bas au lever du jour, apportant de faibles pluies en cours de matinée. Le vent d'ouest à nord-ouest est faible à modéré.Au fil des heures, une « amélioration » toute relative se profile par l'ouest : les pluies se font averses et se décalent vers l'est d'un axe Lille-Amiens, laissant place à un ciel un peu plus lumineux, bien qu'encore souvent très nuageux. Le vent s'affirme de nord-ouest et se renforce un peu.Les minimales s'échelonnent de 12 à 15 du sud au nord dans les terres, 15 à 17 à la côte.Les maximales restent stationnaires par rapport à la veille, avec 20 à 24°.Il faut donc attendre encore un peu pour voir une réelle amélioration sous des pressions en hausse.Le soleil peine encore à s'imposer avec la présence de nuages bas arrivés dans la nuit et qui mettent un peu de temps à se morceler. Les minimales affichent 11 à 16°, et les maximales en hausse 23 à 27.Le temps redevient enfin plus estival, avec tout au plus quelques cumulus de beau temps l'après-midi. Minimales 13 à 16, maximales 20 à 29 du nord au sud.Une petite onde arrivée dans la nuit s'évacue rapidement pour faire place à un temps doux et agréable !Le passage d'une nouvelle dégradation ne favorise évidemment pas une journée agréable de farniente sur le sable ! Côté ciel, la matinée débute sous les nuages porteur de faibles précipitations. Ces ondées disparaissent rapidement, mais le temps reste couvert une bonne partie de la journée, malgré quelques timides trouées dans l'après-midi.Sur le sable, on relève 21° vers Oyes-Plages, ou 20 pour le Portel et Cayeux-sur-Mer par exemple.Le vent de nord-ouest, force 4 au matin mollit ensuite force 2 à 3 au fil des heures. La mer est belle sur la côte d'Opale, à peu agitée sur la mer du Nord et la baie de Somme.Sous cette couverture nuageuse, l'indice UV affiche une bien modeste valeur de 4 et il faut attendre vendredi et surtout le prochain week-end pour le voir remonter sensiblement !Demain, nous conservons une bonne qualité de l'air sur l'ensemble de la région, les pluies et le vent faible à modéré favorisant une bonne dispersion des polluants.Pour conserver une bonne qualité de l'air que vous respirez chez vous, même en cas de pluie, pensez à aérer votre logement deux fois 10 minutes par jour !Textes : Paul Renard