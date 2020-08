Météo France : les prévisions du lundi 10 août (et pour la semaine à venir)

© MÉTÉO FRANCE

Ce lundi

© MÉTÉO FRANCE

© MÉTÉO FRANCE

© MÉTÉO FRANCE

© MÉTÉO FRANCE

Les tendances

© MÉTÉO FRANCE

Météo des plages

© MÉTÉO FRANCE

Qualité de l'air

© MÉTÉO FRANCE

Ce sont désormais 15 départements, dont les nôtres, qui sont placés en vigilance rouge en raison des fortes chaleurs, mais aussi d'un épisode de pollution à l'ozone et aux particules, le tout dans un contexte sanitaire difficile.Le temps est passablement nuageux et accompagné d'averses qui prennent un caractère orageux dès le matin sur la côte et le littoral. Le vent de sud-est est faible, avec des rafales de 50 à 60 kilomètres par heure sous les orages.À la mi-journée, les éclaircies s'élargissent sur le nord des Hauts-de-France, mais les nuages restent plus présents sur la Picardie, avec des averses orageuses se déplaçant du sud-ouest vers le nord-est. Les cumuls attendus sont voisins de traces à 3 millimètres, localement 5 à 10. Le vent reste faible avec des rafales sous les averses.Les températuresLes températures restent élevées dans la nuit et les minimales affichent dès l'aube 19 à 22°.Les maximales sont toujours très élevées : 26 à 29 à la côte, 33 à 37 dans l'intérieur., le ciel ensoleillé de la matinée voit bourgeonner à nouveau les nuages par le sud et des averses orageuses se manifestent dans l'après-midi., le soleil domine avant le retour des orages en fin de journée.Puismarque la fin de l'épisode de canicule avec une dégradation pluvieuse et orageuse plus franche et des maximales en nette baisse, une tendance qui se poursuit ensuite, sous un ciel variable avec quelques aversesChangement de décor sur nos plages ! On vient de le voir, le ciel de ce lundi est passablement nuageux et porteur d'averses qui prennent un caractère orageux dès la matinée.Puis dans l'après-midi, même si des éclaircies se développent, le risque d'averses orageuses se maintient. Dans ces conditions, les maximales sur le sable sont à la baisse : 26 à 28°, avec une eau de baignade à 19 ou 20.Le vent d'ouest à 5 nœuds, soit force 2 beaufort, donne quelques pointes sous les averses. La mer est belle à localement peu agitée.L'index UV est, lui aussi, revu à la baisse et affiche 5 sur la côte d'Opale, 6 en mer du Nord et en baie de Somme.Demain, la qualité de l'air sera mauvaise sur une partie du Nord et du Pas-de-Calais en raison d'un épisode de pollution par l'ozone et les particules en suspension. Elle sera médiocre sur le reste des Hauts-de-France.Même si la qualité de l'air est mauvaise, continuez d'aérer votre logement, en évitant les heures de pointe.