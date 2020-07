Météo France : les prévisions du lundi 13 juillet (et de la semaine à venir)

Ce lundi

Il s'annonce comme une journée de transition, avec un anticyclone bien présent, mais qui tend à s'affaiblir temporairement. Notre semaine débute donc sous un soleil resplendissant dès le lever du jour et la matinée s'avère très agréable sous un petit vent de secteur variable.Dans l'après-midi, le soleil domine encore dans le ciel des Hauts-de-France, mais au fil des heures, à la faveur de la baisse des pressions, des nuages d'altitude arrivent par l'ouest, et progressent dans les terres. Ces nuages se voient ensuite remplacés en soirée par des nuages plus épais, annonciateurs de la dégradation prévue pour mardi.Les minimales sont encore un peu fraîches, 8 à 11° dans les terres, 10 à 14 à la côte.Les maximales sont, elles, 2 degrés au-dessus des moyennes de saison, avec 21 à 27 du nord au sud.La dégradation traverse nos terres dès le début de matinée. Elle est peu active et s'évacue par l'est en fin d'après-midi, nous laissant un ciel de traîne. Minimales 12 à 15 degrés, maximales 19 à 23 degrés.Une nouvelle perturbation très atténuée arrive sous des minimales en hausse, 12 à 15°, et des maximales en baisse, 19 à 23.Retour de conditions anticycloniques dans une masse d'air bien humide en basses couches, avec un ciel plutôt chargé ponctué de petites ondées.À partir de vendredi, le soleil reprend le dessus pour nous offrir un beau week-end estival, sous des maximales largement revues à la hausse !Sur la côte, les conditions restent anticycloniques, mais les pressions baissent au fil des heures. En matinée le ciel de nos plages bénéficie d'un beau soleil dominateur, puis, petit à petit, des nuages d'altitude s'invitent dans le décor. Rien de bien méchant toutefois, car le soleil reste bien présent jusqu'en fin de journée.Les maximales affichent sur le sable 20° à Wimereux, 21° au Crotoy, et 22° vers Bray-Dunes, 17 ou 18 degrés dans l'eau. Au matin, le vent variable reste faible aux alentours de 5 nœuds, mais il tend à se renforcer dans l'après-midi, à l'avant de la perturbation prévue mardi. La mer est belle partout, de la baie de Somme à la mer du Nord.Les nuages d'altitude n'empêchent par l'indice UV d'afficher une valeur de 7, prudence donc.Aujourd’hui, la qualité de l'air devrait être moyenne sur les Hauts-de-France en raison de l'augmentation des concentrations en ozone liée à la hausse des températures et à l'ensoleillement.Conseil Atmo du jour : en voiture, une conduite souple permet d'économiser du carburant et de limiter les émissions de polluants dans l'air !