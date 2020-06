Météo France : les prévisions du lundi 15 juin et du reste de la semaine

Ce lundi



© METEO FRANCE



En ce début de semaine, il y a toujours une dépression sur l’ouest des Cornouailles qui se décale lentement en se comblant. Des nuages associés seront encore présents en cette matinée. Ils concerneront une grande partie des Hauts-de-France.



© METEO FRANCE



En journée, le ciel reste variable, nuageux, avec des averses toujours très localement orageuses. Seul l'est de la région bénéficie d'un temps plus clément avec des éclaircies. Le vent lui s'oriente au sud-ouest, créant quelques petites brises côtières.



Les températures





© METEO FRANCE



Les températures iront de 11 à 14 degrés ce lundi matin. Il fera 11° à Laon et à Barenton Bugny. À Boulogne-sur-Mer et à Rupembert, il fera 14 degrés.



© METEO FRANCE



Les maximales dépasseront les 20 degrés durant l'après-midi. Il fera 22 degrés à Château Thierry et à Brécy et 23 degrés à Valenciennes et à Oisy.



Les tendances



La semaine sera très mitigée.



© METEO FRANCE



Mardi



Des averses en fin de matinée devraient se mettre en place. Elles se feront plus fréquentes dans l'après-midi. Les températures iront de 11 à 22 degrés.

Mercredi



Une nouvelle perturbation traverse les Hauts-de-France avec son lot de pluies. Un coup de tonnerre sera possible par moment.



Jeudi et vendredi



Le ciel restera très nuageux avec des précipitations attendues un peu partout.

Samedi



La journée démarrera avec un temps toujours chahuté, mais le changement se fera sentir avec par l'ouest de belles éclaircies qui reviennent.

Dimanche



Les belles éclaircies devraient se confirmer avec même des températures allant jusqu'à 25 degrés.





Qualité de l'air



© MÉTÉO FRANCE



Ce lundi, la qualité de l'air sera bonne dans les Hauts de France. En effet, les conditions météorologiques changeantes ne favorisent pas l'accumulation des polluants. Et c’est tant mieux. Tous les détails sont à retrouver sur atmo-hdf.fr.