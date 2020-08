Météo France : les prévisions du lundi 17 août (et pour la semaine à venir)

Ce lundi

© MÉTÉO FRANCE

© MÉTÉO FRANCE

Les températures

© MÉTÉO FRANCE

© MÉTÉO FRANCE

Les tendances

© MÉTÉO FRANCE

Météo des plages

© MÉTÉO FRANCE

Qualité de l'air

© MÉTÉO FRANCE

En ce début de semaine, nous restons dans un ciel de traîne sous le minimum d'altitude qui se décale peu à peu vers la mer d'Irlande et la situation en basses couches reste faiblement dépressionnaire.Le contexte instable se maintient donc avec quelques averses côtières en première partie de matinée. Le vent de sud-ouest est modéré.Dans l'après-midi, les averses se généralisent et l'instabilité du matin se renforce par effet diurne avec des averses qui deviennent parfois orageuses. Les cumuls sont compris entre 1 et 5 millimètres, localement 10 à 20. Le vent de sud-ouest reste modéré, avec des rafales de 50 kilomètres par heure sous les averses.Les minimales sont relativement stationnaires, de 12 à 17 degrés.Les maximales en revanche sont en baisse, avec 20 à 22 degrés sur la côte, 22 à 25 dans l'intérieur., le temps se fait plus serein malgré quelques averses résiduelles. Le vent d'ouest est modéré, parfois assez fort à la côte.voit l'arrivée d'une dégradation par l'ouest, le ciel se voile puis se couvre avant l'arrivée de la pluie dans l'après-midi. On la retrouve, stagnant sur la région.le ciel se fait changeant à l'ouest, plus chargé à l'est avec quelques ondées.Enfin, le temps reste variable mais globalement sec, le tout sous des températures qui repartent à la baisse.Avec l'instabilité qui se maintient, c'est une nouvelle journée humide qui nous attend tout au long du littoral. Au matin, le temps est changeant, accompagné d'averses éparses, puis dans l'après-midi l'instabilité se renforce par évolution diurne et ces averses prennent parfois un caractère orageux. Sur le sable, on relève 21 ou 22 degrés, dans l'eau 19 à 21.Le vent de sud-ouest est sensible, 10 à 15 nœuds, soit force 3 à 4 beaufort, faiblissant temporairement à 5 nœuds. La mer est belle partout.Avec tout cela, l'indice UV affiche un modeste 4 sur la côte d'Opale, 5 au mieux sur la mer du Nord et la baie de Somme.Ce lundi, avec les précipitations et le vent modéré, l'épisode de pollution aux particules se termine et la qualité de l'air est donc bonne sur l'ensemble des Hauts-de-France.Conseil du jour : le suremballage de nos produits entraîne sur pollution de l'air lors de leur traitement : pensez aux alternatives durables lors de vos achats.