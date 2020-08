Météo France : les prévisions du lundi 24 août (et de la semaine à venir)

Les températures

Les prévisions pour les prochains jours

La météo des plages

La qualité de l'air

Nous nous retrouvons dans un contexte de marais barométrique, ce qui va tempérer l'instabilité de ces derniers jours. Dès le début de journée, les nuages, déjà bien présents, amènent peu à peu de nouvelles averses par l'ouest, sous un vent d'ouest modéré, parfois assez fort au littoral.Le ciel de l'après-midi reste variable à dominante nuageuse accompagnée de quelques averses. Ces dernières sont de faible intensité, se cantonnent principalement sur le Nord et le Pas-de-Calais et sont quasiment inexistantes sur le sud Picard.Les minimales fraîchissent dans les terres, 11° à Compiègne à 15° pour Abbeville, mais restent stationnaires à la côte, avec 15 ou 16°.Les maximales fléchissent quelque peu, mais restent assez conformes aux normales, avec 19° de Boulogne à 24 vers Senlis.► Mardi, une perturbation s'invite et nous apporte un temps couvert et pluvieux jusqu'en début d'après-midi avant de concerner seulement le nord de la région. Le vent est assez fort à fort avec des rafales jusque 80 kilomètres par heure sur le côtier.► Retour au calme mercredi et jeudi, sous un ciel changeant et un vent modéré à assez fort.► Vendredi et samedi, le temps devient instable, avec des averses orageuses, avant dimanche un temps plus calme malgré quelques averses, le tout sous des maximales en baisse à partir de vendredi.Le temps demain n'est pas franchement favorable à une journée de farniente sur le sable : toute la journée, le ciel reste changeant le plus souvent assez nuageux, et accompagné d'ondées éparses. Sur le sable, les maximales affichent 19 à 21°, ainsi d'ailleurs que dans l'eau.Le vent d'ouest à sud-ouest 10 à 15 nœuds, soit force 3 à 4 beaufort, se renforce dans l'après-midi à 20 nœuds de la frontière belge au cap Gris-Nez. La mer est peu agitée à agitée en matinée du Gris-Nez à la baie de l'Authie.L'index UV affiche quant à lui des valeurs de 4 ou 5.La qualité de l'air est bonne ce lundi sur la région grâce à la faible formation d'ozone et au vent soutenu qui va permettre une bonne dispersion des polluants.En ville, pour vos courts trajets, pensez aux alternatives à la voiture pour limiter la pollution. La marche ou le vélo, c'est bon pour l'air et la santéEt puis, le virus circule toujours, alors n'oublions pas que pour éviter une nouvelle propagation, soyons responsables et respectons strictement les consignes sanitaires.