Météo France : les prévisions du lundi 3 août et de la semaine à venir

Ce lundi

Les températures

Les tendances

Mardi

Dès mercredi

Météo des plages

Qualité de l'air

En ce début de semaine, on note le passage d'un couloir dépressionnaire en altitude, poussé par une dorsale, tandis qu'en surface les pressions sont faiblement dépressionnaires.En matinée, on retrouve un ciel nuageux à très nuageux et, avant la mi-journée, arrivant du nord-ouest, des averses se mettent à circuler sur la région.Les averses se généralisent en cours d'après-midi et prennent un caractère orageux, principalement sur le nord-est du territoire où les orages peuvent être marqués. Ces averses s'estompent par l'ouest en début de soirée. Le vent d'un large secteur ouest est faible à modéré, avec quelques bourrasques maritimes.Les minimales s'échelonnent de 11 à 14° dans l'intérieur, 16 ou 17 à la côte.Les maximales sont en légère baisse et repassent sous les moyennes de saison : 21 à 24 dans les terres, 20 au littoral.Les pressions sont stables et la masse d'air se réchauffe doucement. Pour l'ensemble de la journée, le temps est sec sous un ciel peu nuageux à nuageux. Le vent d'ouest reste faible à modéré, les minimales affichent 8 à 15°, les maximales 21 à 26.Les pressions remontent et la masse d'air continue de se réchauffer. Le temps est largement ensoleillé, avec des minimales de 8 à 15° et des maximales en nette hausse : 25 à 31°.C'est le début d'une nouvelle vague de chaleur qui va se prolonger jusque dimanche : sous un soleil resplendissant et un petit flux d'est, les maximales vont atteindre dès vendredi 28 à 35°, avec des minimales de 16 à 20° au petit matin !Inutile de préciser que ce lundi ne sera pas franchement estival sur nos belles plages !De la mer du Nord à la baie de Somme, le ciel est très nuageux, avec un temps changeant donnant des averses en matinée et en seconde partie de journée, averses qui ne disparaîtront qu'en début de soirée.L'eau de baignade est à 19 ou 20° et sur le sable on relève partout un modeste 20°. Une fraîcheur encore accentuée par le vent de nord-ouest de 5 à 15 nœuds, soit force 2 à 4 Beaufort de la frontière belge au cap Gris-Nez, 15 à 15 nœuds jusque la baie de l'Authie. La mer est peu agitée à agitée.Sous les nuages et les averses, l'index UV peine à grimper au delà de 5, mais restez prudents, car les nuages filtrent très peu les ultraviolets !Ce lundi, la qualité de l'air est bonne sur les Hauts-de-France, en lien avec le temps nuageux et pluvieux qui limite la formation photochimique d'ozone dans l'air.Si vous jardinez, rappelez-vous qu'il est interdit de brûler vos déchets verts. Cette pratique pollue énormément et est passible d'une amende : privilégiez donc le broyage ou le compostage.Textes de Catherine Degans