Météo France : les prévisions pour ce lundi 31 août (et pour toute la semaine)

Les températures

Les tendances

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi, samedi et dimanche

Météo des plages

Qualité de l'air

Nous démarrerons cette semaine de rentrée demain avec des pressions qui remontent. On retrouvera en matinée un temps plus calme qu’aujourd’hui, toujours nuageux avec de timides éclaircies mais tout juste des averses résiduelles, principalement vers les côtes.En journée, c’est encore la grisaille qui s’impose le plus souvent. On conserve quelques gouttes possibles à la cote et dans le Pas-de-Calais, alors qu ailleurs les éclaircies s’élargissent. Le vent est faible.Les températures le matin varient entre 9 et 14 degrés avec 10 à Saint Quentin et Fonsomme et12 à Lille et Deulémont.Dans l'après-midi, les valeurs attendues sont un peu justes pour la saison : 18 pour Arras et Roclincourt et 20 à Compiègne et Attichy.Pour la rentrée scolaire, la météo devrait être calme avec le retour d’un temps sec, partagé entre nuages et éclaircies. Les températures iront de 10 à 20 degrés.Peut-être quelques bancs de brouillards au petit jour, mais vite dissipés. La journée sera encore plus agréable et ensoleillée que la veille.La situation se dégrade à nouveau à l’approche d’une nouvelle perturbation. Les pluies nous abordent en mi-journée par l’ouest avant de se généraliser.Un temps chargé, gris et pluvieux avec des températures un peu plus douces.Vous irez peut être faire un dernier tour à la plage demain. Coup d’œil sur ce qui vous attend, avec un ciel qui devrait encore être nuageux, s éclaircissant par moment, et à d’autres donnant qq averses éparses. Les températures de l’air iront de 17 à 19 degrés et dans l’eau, 19 ou 20 degrés.Le vent lui évoluera ce lundi de secteur nord, autour de 15 nœuds, de la mer du Nord à la côte picarde. Quant à la mer, elle devrait être peu agitée de la Baie de Somme à la Côte d’Opale et en remontant vers le nord des Hauts-de-France, elle devrait être localement agitée en début de journée de la frontière belge au Cap Gris Nez.Peu de chance d’attraper donc un coup de soleil demain. L’indice UV sera de 3.Demain, les concentrations de polluants atmosphériques resteront faibles sur l'ensemble des Hauts-de-France et la qualité de l'air sera bonne sur la région.Les informations sont données par Atmo Hauts-de-France, qui surveille la qualité de l'air, avec plus de 40 stations de mesures fixes réparties dans toute la région.