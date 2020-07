Météo France : les prévisions du mardi 14 juillet (et des prochains jours)

Ce mardi

Les températures

Les prévisions

Mercredi

Jeudi

Vendredi

La météo des plages

La qualité de l'air

Sous des pressions en baisse, une perturbation s'invite sur les Hauts-de-France. En cours de nuit, les nuages d'altitude de la soirée de lundi ont laissé place à l'arrivée par l'ouest d'un ciel chargé, finissant par donner de faibles précipitations. On retrouve ces nuages sur l'ensemble du territoire en matinée accompagnés de pluies faibles plus ou moins continues, sous un vent d'ouest à sud-ouest faible.Dans l'après-midi, le vent bascule au nord-ouest, et les précipitations de la matinée prennent alors un caractère d'averses, parfois orageuses sur l’est, tout cela se décalant vers l'est en fin d'après-midi et en cours de nuit. Sur la période, Météo France annonce des cumuls de 3 à 10 millimètres.Les minimales restent relativement douces : 11 à 14° au petit matin.Mais, sous la grisaille, les maximales peinent à grimper et chutent sensiblement, avec 19 à 22° du nord au sud.Notre ciel reste chargé, les nuages sont omniprésents, avec quelques ondées faibles et éparses. Le vent d'ouest est faible à modéré, les minimales affichent 11 à 15 et les maximales 19 à 22.Avec l'arrivée d'une nouvelle dégradation très atténuée, le ciel est très nuageux à couvert et porteur de très faibles pluies éparses. Minimales 14 à 16 au littoral, 12 à 14 dans l'intérieur, maximales 19 à 21, localement 23.Enfin, avec un indice de confiance de 4 sur 5, le temps sec fait son retour, sous un ciel variable, avec des maximales qui repartent à la hausse. Une tendance qui devrait d’ailleurs se confirmer avec le retour d’un temps estival pour le week-end !Bien évidemment, avec le passage de cette perturbation, la journée n'est pas franchement estivale sur nos plages : dès le matin, le temps et couvert et faiblement pluvieux, avant de céder la place aux averses au fil des heures, et seules quelques timides éclaircies tenteront de percer la couche nuageuses en cours d'après-midi. Les maximales ne dépassent guère 19° sur le sable de la mer du Nord à la baie de Somme, 17 ou 18 dans l'eau.Le vent de nord-ouest est faible autour de 10 nœuds, faiblissant encore en fin de journée. La mer est belle à parfois peu agitée en matinée.L'indice UV affiche une valeur de 5 en moyenne, localement 6 dans le Boulonnais, mais il est vrai que l'atmosphère ne se prête guère au bronzage sur le sable !La qualité de l'air est bonne sur l'ensemble de la région, le passage de la perturbation permet en effet une bonne dispersion des polluants.L'air est souvent de moins bonne qualité à l'intérieur d'un véhicule, car les polluants y sont plus concentrés. Pensez à renouveler l'air de votre voiture de temps en temps, en dehors des axes très fréquentés.