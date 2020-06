Météo France : les prévisions du mardi 23 juin (et des jours à venir)

Ce mardi

© Météo France

Ce très beau début de semaine se confirme grâce à une ligne de hautes pressions s’étirant de l’Afrique du Nord jusqu’au Danemark, repoussant ainsi les perturbations. La matinée sera donc belle, avec peut être quelque rares nuages élevés.

Dans l'après-midi, la situation évolue peu. Le ciel se fait toujours très ensoleillé, avec tout juste une nouvelle fois quelques nuages décoratifs. Le vent est de nord et est faible à modéré.

Les températures

Les températures de votre mardi matin à présent évolueront entre 8 et 15 degrés. Il fera 9 degrés pour Arras et Sainte Catherine et 11 à Laon et Barenton-Cel.

Les maximales, elles, continuent de grimper. Il faut prévoir 27° à Lille et à Hem et 28° pour Amiens et Pissy

Les prévisions

Mercredi

L’air va devenir de plus en plus lourd. La dorsale de hautes pressions va faire circuler vers l’Europe du Nord, de l’air plus chaud venu du Maghreb et de l’Espagne. Conséquence : on flirtera déjà avec les 30 degrés en moyenne.

Jeudi

Les pressions seront un petit peu en baisse, l’air cette fois deviendra plus instable sur le sud de la région. Le ciel sera donc davantage encombré dans une partie de la Somme et de l’Oise.

Vendredi

C'est encore une chaude journée mais l’instabilité fera son retour en soirée dans le sud de la région, avec des averses orageuses.

Les températures varieront de 18 à 32 degrés

Qualité de l'air

Demain, l'ozone et les particules seront en augmentation, à cause de la hausse des températures, de l'ensoleillement plus important et de la recirculation de masses d'air polluées. La qualité de l'air sera donc médiocre sur une large étendue allant d'Arras à Valenciennes, en passant par Lille. Et Elle sera moyenne dans le reste de la région.

Retrouvez toutes les mesures de la qualité de l'air du www.atmo-hdf.fr