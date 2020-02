Météo France : les prévisions du mardi 4 février (et des jours à venir)

Ce mardi

Les températures

Les prévisions des prochains jours

Le front froid de la nuit dernière s’est évacué en seconde partie de nuit par les frontières, laissant dans son sillage un ciel de traîne actif, porteur d’averses généralisées qui peuvent prendre un caractère orageux près des côtes et délivrer du grésil, le tout accompagné d’un flux de nord-ouest bien soutenu et de rafales marquées.Le temps de l’après-midi reste bien perturbé. Les averses sont fréquentes partout sur la région et plus virulentes dans les terres. Elles prennent un caractère orageux, cette fois-ci sur l’est, du grésil est également possible sous les nuages les plus épais. Notons également qu’en fin de journée, quelques flocons peuvent virevolter sur les hauteurs de l’Avesnois. Le vent, quant à lui, reste soutenu et les rafales se maintiennent jusqu’en milieu de nuit suivante.Ce flux de nord-ouest nous amène une masse d’air plus fraîche, et les températures s’en ressentent : les minimales affichent 4 à 6° d’est en ouest.Les maximales iront de 7 à 9° au meilleur de la journée.Dès mercredi, la hausse générale des champs de pressions va entraîner un changement radical du temps qui se poursuivra jusque vendredi : nous retrouvons en effet des conditions anticycloniques plaquant l’humidité au sol au petit matin. Le lever du jour voit ainsi le retour des brumes et brouillards matinaux avant une belle évolution diurne, le vent faiblit et les températures repartent à la baisse, annonçant le retour des gelées matinales dans les terres.Textes de Paul Renard.