Météo France : les prévisions du mercredi 12 août (et des prochains jours)

© METEO FRANCE

Ce mercredi

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

Les températures

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

Les prévisions

© METEO FRANCE

Jeudi

Vendredi

Samedi

Météo des plages

© METEO FRANCE

Qualité de l'air

© METEO FRANCE

La fin de la canicule est attendue pour ce jeudi. D’ici là, les Hauts de France restent en vigilance rouge. Continuez d'être prudent, et attentifs envers les personnes les plus sensibles.La matinée sera calme sauf dans les zones longeant la Haute Normandie, ou une activité pluvieuse est encore à noter. Elle débordera jusque dans la Somme et l'Oise.Dans l'après-midi comme ces derniers jours, la situation se dégrade avec la multiplication d’averses, localement orageuses. Rafales de vent et bonnes averses au programme. On remarquera de la grêle également attendue, du côté de la Baie de Somme, dans le Santerre et le Vimeu.Pour les températures, 19 à 22 degrés déjà le matin. Il fera 19 à Valenciennes et Beuvrages et 20 à Amiens et PoulainvilleL'après-midi sera marquée par le retour de la fournaise, avec des maximales encore jusque 36 degrés. Il faudra compter 32 degrés à Calais et Coulogne et 34 degrés à Laon et Chéret.La journée devrait marquer la fin de l’épisode caniculaire. Une dégradation orageuse traversera la région. Les éclaircies devraient se faire rares jusqu’en soirée. Un vent soutenu accompagne les orages mais c’est surtout les températures qui vont évoluer. On perd 4 à 5 degrés par endroit.Ces valeurs continueront de baisser associées à un temps instable et des cumuls de pluie à surveiller.Enfin, pour démarrer le week-end, on retrouve un temps plus apaisé et plus sec. Les températures s'étaleront de 17 à 27 degrés.La vigilance rouge canicule se poursuit dans les Hauts-de-France. Continuez de bien vous hydrater et profitez de lieux frais quand vous le pouvez.À la plage, ce mercredi, la situation sera plus instable que la veille avec des averses possibles dès le matin en baie de Somme. Dans l'après-midi, des orages sont attendus en remontant vers le nord.Les températures exterieures seront de 28 à 32 degrés, et l'eau sera à une moyenne de 20 degrés. Le vent lui sera de secteur est, inférieur à 10 nœuds, s’orientant au fil des heures au nord/nord est. On notera aussi quelques rafales sous les orages. La mer sera belle à peu agitée.L’indice UV sera de 7. Une nouvelle fois, soyez vigilants dans vos expositions, et évitez le créneau horaire midi/16 heures. Les coefficients seront de 42 et 38.Ce mercredi, il sera encore bien difficile de respirer correctement. La qualité de l'air sera en effet moyenne dans le sud de la région et mauvaise dans le Nord, de Dunkerque à la métropole lilloise.Vous l'avez compris, les départements du Nord et du Pas-de-Calais seront toujours touchés par un épisode de pollution à l'ozone.