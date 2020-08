Météo France : les prévisions du samedi 1er août et des jours à venir

Ce samedi

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

Les températures

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

Les prévisions

© METEO FRANCE

Dimanche

Lundi

Mardi

Météo des plages

© METEO FRANCE

Qualité de l'air

© METEO FRANCE

Après l'évacuation des orages en cours de nuit, le temps se fait sec mais assez nuageux au lever du jour, notamment sur les côtes de la Manche, suite à l'approche d'une nouvelle dégradation. Le vent a basculé à l'ouest en cours de nuit, il est faible à modéré au matin.Il se renforce au fil des heures et de petites rafales font leur retour jusque 40 kilomètres par heure, y compris dans les terres. Côté ciel, l'évolution diurne est plutôt favorable à un bon ensoleillement et l'après-midi s'annonce bien agréable.Les minimales sont encore assez élevées, de 17 ou 18° presque partout et jusque 19 dans l'est.À l'inverse, les maximales perdent une dizaine de degrés et affichent 21 à 23 en bordure côtière, 25 à 30 dans l'intérieur.Après une matinée assez nuageuse, l'évolution est là encore favorable dans l'après-midi, le vent d'ouest à nord-ouest est faible à modéré, les minimales rejoignent les normales de saison et les maximales s'échelonnent de 21 à 27°.Les conditions sont assez calme, mais on note la présence de nombreux nuages élevés et quelques gouttes sont possibles en cours de journée. Les températures baissent encore, tant pour les minimales que les maximales.Le ciel est souvent variable, sous des maximales qui repartent à la hausse.Sur nos plages, en matinée, le temps est nuageux à très nuageux, mais au fil des heures, les éclaircies gagnent du terrain et se font de plus en plus généreuses jusqu'en fin de journée.Côté maximales, c'est la dégringolade : nous perdons jusque 15° par rapport à aujourd'hui, avec 20°vers Audresselles, 21 à la pointe Hourdel, 23 pour Loon-Plage, 18 ou 19 dans l'eau. Le vent d'ouest à sud-ouest est modéré 15 à 20, soit force 4 à 5 Beaufort. La mer est peu agitée à agitée près des caps.L'index UV affiche 6 sur les côtes de la / Somme, 7 sur la mer du Nord et la côte d'Opale.Ce samedi 1° août, la qualité de l'air devrait redevenir bonne dans toute la région Hauts-de-France grâce à l'arrivée d'une masse d'air peu chargée en polluants et des températures plus clémentes qui vont limiter la production d'ozone. Retrouvez toutes les informations sur la qualité de l'air sur atmo.hdf.fr