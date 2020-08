Météo France : les prévisions du samedi 22 août (et des jours à venir)

Ce samedi

Les températures

Les prévisions

Dimanche

Pour démarrer le week-end, la tendance est plutôt à la dégradation avec une masse d’air plus instable et un risque d’averses plus prononcé, surtout sur l’ouest des Hauts-de-France. À l’avant, le ciel sera plus variable. Le vent sera fort avec des pointes possibles jusqu'à 70 km/h.Durant l'après-midi, le risque d’averses se généralise à toute la région. Elles se décalent d’ouest en est, ce qui permettra au littoral d'accueillir quelques belles éclaircies à l’arrière au fil de l'après-midi. Le vent évoluera encore en rafales jusqu'à 70 km/h sur la côte, et 80 km/h possible au Cap Gris Nez.Les températures demain matin sont plus fraîches que ces derniers jours. Il fera 15 degrés à Laon et Cessières, 18 degrés à Dunkerque et Zuydcoote.Les maximales seront aussi en net recul, avec 21 à 25 degrés attendus. À Arras et Dainville, il fera 23 degrés, à Compiègne et Janville, 24 degrés.

On retrouve un ciel variable, pouvant donner encore quelques gouttes, mais la journée sera plus agréable avec un temps qui semble redevenir sec au fil des heures. Le vent sera toujours présent. Les températures varieront de 15 à 22 degrés.

Lundi

Nous serons en marge d’une perturbation qui circule sur la Grande Bretagne, place donc à un dégradé nuageux du nord au sud. Plus vous irez vers le nord et plus le ciel sera sombre et humide.

Mardi

On attend le passage d’une perturbation avec pas mal de pluie au programme. Les températures iront de 14 à 24 degrés.

Qualité de l'air

Ce samedi, la qualité de l'air sera bonne sur l'ensemble de la région. Le vent soutenu dispersera les polluants et la formation d'ozone restera limitée.

Côté pollens, le risque d'allergie sera très faible pour la Picardie et faible pour le Nord et le Pas-de-Calais. Les allergiques ne seront donc pas gênés ces prochains jours.

Météo des plages

Le bord de mer sera à éviter ce samedi. La journée restera sous l’influence d’une dépression circulant au nord des iles britanniques et générant un contexte très instable…Les averses seront nombreuses et généralisées une partie de la journée…Températures autour de 21 ou 22 degrés. L'eau perdra un degré. Il faudra se méfier du vent. Il restera orienté au sud-ouest avec de fortes rafales de vent allant de 60 à 80 km/h sur l’ensemble du littoral des Hauts-de-France. La mer devrait se montrer forte à très forte de la Baie de Somme à la mer du Nord.

L’indice UV lui sera de 4. De forts coefficients de marée sont à prévoir avec un indice de 104 et 103. Le long du littoral, il faudra rester vigilant face aux vagues.