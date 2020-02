Météo France : les prévisions pour ce samedi 22 février (et les prochains jours)

Ce samedi

Les températures

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Dimanche

Lundi

Mardi

La qualité de l'air

Avant le retour d’un temps perturbé, les hautes pressions permettent encore de maintenir un temps sec mais nuageux sur la région. Au matin, si la Picardie profite d’un soleil généreux, au nord, le ciel est très nuageux à couvert, en marge des perturbations circulant sur l’Angleterre. Le vent s’est bien renforcé, avec de fortes rafales jusque 80 kilomètres par heure dans la zone du détroit et dans l’arrière-pays.La perturbation anglaise descend sur les Hauts-de-France. La pluie aborde la côte d’Opale vers la mi-journée, s’insinuant progressivement vers le sud de la région. Elle apporte des pluies passagères peu virulentes qui donnent surtout une impression de grisaille. Quant au vent, il reste soutenu, avec des rafales de 50 km/h dans les terres, 70 km/h à la côte.Les minimales affichent 4 à 6° dans les terres, 7 à 8° sur la façade ouest.Les maximales 10 à 11 à la côte, 11 à 13 dans l’intérieur.Cette dégradation va stagner sur la région durant toute la journée de dimanche, générant un temps très nuageux, pluvieux, doux et venteux. Dans la nuit, elle nous laisse une traîne peu active.Retour d’un temps sec avec de belles éclaircies au sud. L’amélioration est provisoire puisqu’une dégradation apporte de nouvelles petites pluies sous un vent qui se renforce à nouveau au fil des heures et des rafales de 75 à 80 km/h touchent alors la moitié nord-ouest des Hauts-de-France.Le ciel de traîne reste bien actif. Les températures sont en baisse, 5 à 9°, une tendance qui semble d’ailleurs se confirmer avec une forte chute des températures… à surveiller dans les jours suivants !La qualité de l’air reste bonne sur les Hauts-de-France en cette journée de samedi : le passage d’une perturbation apportant pluie et vent empêchera en effet l’accumulation des polluants. Conseil du jour : une voiture est occupée par seulement 1,2 personne en moyenne. Pour limiter le trafic, les gaz d’échappement et faire des économies, pensez au co-voiturage.