Météo France : les prévisions du samedi 29 août (et des jours à venir)

Ce samedi

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

Les températures

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

Les prévisions

© METEO FRANCE

Dimanche

Lundi

Mardi

Météo des plages

© METEO FRANCE

Qualité de l’air

© METEO FRANCE

Les averses reprennent du service ce matin. Elles sont, dans un premier temps, plus nombreuses à l’ouest d’une ligne reliant Valenciennes à Amiens. Le vent en début de journée est encore de secteur sud-ouest, mais il va basculer dans la matinée au nord-ouest par la Manche. Il souffle en rafales de 50 à 70 km/h.À partir de la mi-journée les averses se généralisent et peuvent encore une fois tourner à l’orage. Selon Météo France, elles devraient se « calmer » un peu plus vite qu’hier.Les températures sont en baisse : 10 à 12° dans les terres, 13° et 14° en bord de mer ce matin.Les maximales atteindront péniblement 17° et 18° sur la façade maritime, 18° à 20° sur le reste de la région.Nous conserverons beaucoup de nuages, mais la bonne nouvelle nous vient des averses. Résiduelles en matinée, elles vont cesser dans l’après-midi (seul le département de l’Aisne conserve un risque d’ondées toute la journée) et par l’ouest le ciel laissera entrevoir de plus en plus de « bleu » ! Le vent plein nord sera toujours sensible notamment en matinée. Minimales de 11° à 15°, maximales de 18° à 20° d’ouest en est.Reprise d’averses et d’orages le matin par l’ouest qui quittent la région en fin d’après-midi par l’est !Le mois d’août va tirer sa révérence en nous offrant des conditions météo plus clémentes. Même si les nombreux nuages du matin peuvent lâcher quelques gouttes au nord de la région, c’est bel et bien le soleil qui semble revenir s’imposer par le sud. Le vent sera faible, et les températures minimales fraîches par endroits : de localement 8° à 13°. Les maximales devraient remonter légèrement : 19° à 21°.Avec un indice de confiance de 2 sur 5 seulement, il semblerait que le jour de la rentrée scolaire soit une journée bien grise mais sèche. (Quelques gouttes en fin de journée sur l’ouest ?) Les minimales seront voisines de 10°, les maximales de 20°.Le flux passé au secteur nord va rafraîchir l’atmosphère ! La preuve les températures sur le sable (18 voire 19°) sont inférieures à celles de la mer (19° et 20°). Le ciel lui sera changeant avec des averses et le vent, sensible sur toute la côte, se renforcera du Cap Gris-nez à la frontière belge l’après-midi. La mer sera donc agitée. Toujours pas mal de passage nuageux donc l’indice UV de cette journée n’est que de 3.La qualité de l’air reste bonne aujourd’hui. ATMO Hauts-de-France nous informe que du fait de la faible concentration de pollens dans l’air, les personnes allergiques ne seront pas gênées ces prochains jours.Textes : Anne-Sophie Roquette