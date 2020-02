Météo France : les prévisions du samedi 29 février et des prochains jours

Ce samedi

Les températures

Les tendances

Dimanche

Lundi

Mardi

La soirée et la nuit de jeudi, le front chaud de la perturbation est resté. Ce samedi matin, le ciel reste couvert avec des averses et du vent sensible de sud à sud-ouest. En moyenne, 60 à 80 km/h un peu partout, et en fin de matinée on se rapprochera des 90 km/h, voire 100 km/h sur le nord-ouest du pas de Calais.Le vent s’accentuera encore un peu plus dans l'après-midi jusqu'à 110 km/h par moment, au passage cette fois du secteur froid de la dégradation. Averses plus marquées, coups de tonnerre et grésil sont au menu de votre samedi après-midi.Ce samedi matin, elles varieront entre 5 à 7 degrés. Il fera 5 degrés à Saint-Quentin et à Holnon et 7 degrés à Dunkerque et Spycker.Les maximales varieront de 10 à 12 degrés. A Arras et Croisille, les maximums seront de 10 degrés et à Abbeville et Forest l'Abbaye, ils seront de 12 degrés.Pour le 1er jour du mois de mars, aucun changement n'est à constater. Un nouveau front s'invite en journée apportant son lot de nuages, de pluie et de vent. Ce vent se renforcera particulièrement dans l'après-midi avec des rafales de l’ordre de 70 à 80 km/h dans les terres, et jusqu'à 90 km/h en bordure côtière. Les températures iront de 5 à 10 degrés.Les Hauts-de-France reste dans des champs dépressionnaires avec de l'air froid et un ciel de traîne qui s'agitera dans l'après-midi.La situation évolue peu. Nous restons dans une ambiance fraîche. Des éclaircies feront leur apparition dans la matinée avant d'être remplacées par des nuages et des averses ensuite. Les températures atteindront les 8 degrés et ne devraient pas descendre sous les 2 degrés.Textes de Thomas Leridez