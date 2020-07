Météo France : les prévisions du vendredi 17 juillet (et de la fin de la semaine)

Ce vendredi

Les températures

Les prévisions

Samedi

L'anticyclone des Açores n'est toujours pas très vaillant et il maintient une arrivée d'air bien humide jusque la mi-journée. Le ciel des Hauts-de-France est donc encore marqué par une forte présence nuageuse dans une ambiance maussade, même si le temps reste sec.Toutefois dans l'après-midi : les nuages se morcèlent et le soleil parvient à s'imposer progressivement, nous offrant enfin un temps de saison ! Le vent, de secteur variable, reste faible durant toute la journée.Les minimales sont douces au petit matin, avec 13 à 15 dans les terres, 15 ou 16 au littoral.Les maximales, quant à elles, reprennent des couleurs estivales : 24° pour Abbeville, 26 à Valenciennes, jusque 29 sur Beauvais, 22 à 24 sur le côtier.

Le ciel chargé en matinée sur la frange côtière cède la place à une belle journée ensoleillée, sous un vent d'ouest à sud-ouest faible à modéré. Les minimales affichent 11 à 15°, localement 9 ou 10, les maximales s'échelonnent de 26 à 29 dans les terres, 20 à 23 vers les plages.

Dimanche

Malgré un ciel de nouveau nuageux dès l'aube à l'ouest d'un axe Lille – Beauvais, la journée s'annonce bien ensoleillée avant le retour des nuages sur le Nord et le Pas-de-Calais en fin de journée.

Lundi

La journée s'avère plus partagée dans un ciel où les éclaircies se font parfois bien timides entre deux passages nuageux, sous des températures stationnaires !

Météo des plages

Comme on vient de le voir, l'anticyclone est un peu faible. On ne va pas se mentir : sur nos plages, ce vendredi démarre plutôt dans la grisaille, avec la présence de nombreux nuages bas. Mais ces nuages vont se disloquer petit à petit dès la matinée, laissant revenir des éclaircies de plus en plus généreuses et l'après-midi s'annonce bien ensoleillé sur nos côtes.Les maximales sont néanmoins un peu fraîches : 20 à 22° sur le sable, 17 ou 18 dans l'eau de baignade.

Le vent variable est faible en matinée, 5 à 10 nœuds, mais il se renforce en fin d'après-midi pour atteindre 15 nœuds, soit force 4. La mer est belle à peu agitée.

Avec le soleil, l'indice UV remonte sensiblement entre 12 et 16 heures, avec une valeur de 7 sur la mer du Nord et la côte d'Opale, 8 en baie de Somme. La prudence est donc au rendez-vous !

Qualité de l'air

Malgré une dégradation des conditions de dispersion des polluants, la qualité de l'air reste bonne demain dans les Hauts-de-France.

Quatre polluants principaux sont mesurés quotidiennement par Atmo Hauts-de-France pour calculer l'indice de la qualité de l'air : les particules PM10, de dioxyde de soufre, l'ozone et le dioxyde d'azote.