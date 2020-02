Météo France : les prévisions du vendredi 21 février (et des jours à venir)

Ce vendredi

Les températures

Les tendances

Samedi

Dimanche

Lundi

Qualité de l'air

En cours de nuit, de belles éclaircies se sont développées et, au matin, le ciel est bien dégagé, hormis quelques nuages au nord-ouest où un très faible risque d’averses subsiste. Le vent reste néanmoins bien présent et pousse en pointes jusque 40 km/h dans les terres, 50 km/h à la côte.Il va se renforcer dans l’après-midi et surtout en soirée où les rafales vont atteindre 70 km/h sur les caps. Le ciel quant à lui reste bien lumineux, mais la masse nuageuse se fait plus présente tout en ne venant pas gâcher l’impression de beau temps.Les éclaircies nocturnes occasionnent une baisse sensible des minimales, notamment au sud et à l’est des Hauts-de-France où, avec 0 à 1°, quelques gelées peuvent rendre les sols glissants. Plus à l’ouest, elles affichent 2 à 6.Les maximales, elles aussi en légère baisse, restent néanmoins douces pour la période, de 9 à 11°.Le ciel se couvre progressivement par le nord. Dans l’après-midi, la couverture nuageuse est omniprésente et de petites pluies arrivent par l’ouest. Le vent se renforce avec des rafales de 50 km/h, jusque 80 km/h à la côte. Les températures repartent à la hausse : minimales 3 à 6° dans les terres, 6 à 8° au littoral, maximales 11 ou 12°.Notre ciel reste très nuageux et porteur de précipitations modérées au nord-ouest, sous un vent toujours assez fort. Les minimales affichent 8 ou 9°, les maximales 12 à 13°.Nous conservons un ciel couvert, un vent assez fort et des températures très douces. Les minimales affichent 5 à 7°, les maximales 12 ou 13°.Le maintien d’un vent assez fort favorise une bonne dispersion des polluants et la qualité de l’air reste donc bonne sur l’ensemble des Hauts-de-France.Pour rappel, les 42 stations fixes d’Atmo Hauts-de-France mesurent au quotidien les particules en suspension, l’ozone, le dioxyde de soufre et le dioxyde d’azote.Textes de Paul Renard.