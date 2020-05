Météo France : les prévisions du vendredi 22 mai et du week-end

Ce vendredi

Les températures

En cours de nuit dernière, notre ciel s’est chargé en nuages élevés et moyens à l'approche d'une dégradation pilotée par un centre dépressionnaire à l'ouest de l'Irlande. En matinée, le ciel se fait de plus en plus couvert au nord-ouest, tandis qu'un voile épais de nuages en altitude se forme dans les terres. Le vent vire au sud-ouest et se fait faible à modéré, avec des rafales côtières voisines de 40 à 50 kilomètres par heure.Dans l'après-midi, malgré quelques trouées, notre ciel reste chargé, avec, par moments de petites ondées éparses peu significatives. Elles se renforcent toutefois en cours de nuit suivante sur l'est de la région. Le vent reste faible à modéré, avec encore des bourrasques de 40 à 55 kilomètres par heure, voire 60 sur le côtier.Les minimales sont élevées et affichent 14 à 19 degrés.Les maximales, bien qu'en baisse, restent encore au-dessus des moyennes : 20 à 23 degrés sur la côte, 22 à 27 degrés dans l'intérieur des terres.

Les tendances

Samedi

Dimanche

Qualité de l'air

En matinée, le ciel est encore bien chargé à l'est et porteur de pluies éparses, résidus de la dégradation qui ondule, mais plus à l'ouest, les éclaircies reviennent et progressent, annonçant un après-midi ensoleillé. Le vent d'ouest est néanmoins sensible et accompagné de rafales voisines de 40 à 65 kilomètres par heure, voire 70 au littoral. Les minimales affichent 9 à 13, les maximales 15 à 21.La journée s'avère bien ensoleillé avec tout juste quelques bancs de nuages qui circulent en altitude, le vent est modéré avec encore des rafales, et puis lundi le temps reste agréable, malgré un risque de débordement nuageux par les frontières, le tout sous des températures qui repartent à la hausse.Aujourd’hui, la qualité de l'air devrait s'améliorer et devenir bonne sur l'ensemble des Hauts-de-France, en lien avec la baisse des températures et un vent plus soutenu qui favorise la dispersion des polluants. Rappelons que Atmo Hauts-de-France surveille la qualité de l'air grâce à plus de 40 stations fixes réparties dans toute la région.Textes de Paul Renard