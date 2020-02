Météo France : les prévisions du vendredi 28 février et des jours à venir

Ce vendredi

Les températures

Les tendances

Samedi

Dimanche

Lundi

Après une journée de jeudi perturbée, la vigilance orange neige verglas a été levée dans les Hauts-de-France. Mais durant la nuit, le ciel se charge à nouveau à l’avant d’une nouvelle perturbation. On retrouve d’ailleurs ce temps encombré mais sec en matinée avec un vent modéré.Dans l'après-midi, les pluies faibles se multiplient au passage du front chaud de la dégradation. Le tout dans une ambiance qui reste grise. Le vent sera encore de la partie avec des rafales calibrées autour de 40 à 60 km/h un peu partout.Les températures de ce jeudi matin sont encore froides : de -1 à 3 degrés. Attention aux chaussée qui pourraient être glissantes, par regel de l’humidité déjà existante. Il vous faudra être vigilant.En revanche, les maximales remontent nettement par rapport à la journée de jeudi. Elles s'inscriront entre 9 et 12 degrés : 9 à Laon et à Saint Gobain,11 à Boulogne et à Verlincthun.C’est au tour du secteur froid de la perturbation de circuler avec des averses plus marquées accompagnées par moment de coups de tonnerre et de grésil. Et pour ne pas changer, le vent évoluera toujours en bourrasques avec des pointes de 70 à 90 km/h sur la côte, comme dans le sud picard. Les températures varieront entre 5 et 10 degrés.Pour la 1ère journée de mars, pas de changement. Un nouveau front s'invite en journée et apporte son lot de nuages, de pluie et de vent.L'instabilité sera derrière. Un temps de traîne la remplacera, partagé entre des éclaircies et des nuages porteurs d'averses, qui devraient être un peu plus fréquentes le long des côtes. Les températures iront de 4 à 9 degrés.Textes de Thomas Leridez.