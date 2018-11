Météo France : prévisions pour lundi 19 novembre et pour la semaine

Lundi



Températures



Votre semaine dans les Hauts-de-France ?

Mardi

Mercredi

Jeudi

Et puis vendredi, samedi et dimanche

Après ce très beau week-end, les pressions repartent à la baisse et de l’humidité s’infiltre par le Nord., les nuages restent majoritaires, et peuvent donner quelques rares averses peu significatives.Le vent lui est de nord-est modéré avec des rafales pouvant souffler jusque 50 km/h dans les terres, et 60 en bord de mer.6 à Valenciennes et Sommaing8 à Dunkerque et LeffrincouckeEt en ressenti, on se rapprochera plutôt de 0 degré.. Ils donnent ici ou là quelques petits flocons sans conséquence.Le vent sera encore sensible, avec des rafales jusque 60 km/h, un vent qui faiblira tout de même au fil de la journée.Les températures restent froides, de 0 à 4 degrés., après dissipation des brumes et nuages bas du matin.Températures de -1 à 7 degrés avec un risque de gelées blanches à surveiller.On retrouvera un peu plus de nuages dans le nord et l’est des Hauts-de-France., sous un ciel alternant entre petits nuages et franches éclaircies.Textes Thomas Leridez