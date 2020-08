Météo France : prévisions pour mardi 4 août et pour les prochains jours

Une belle dorsale se met en place durablement en altitude, apportant un temps chaud et ensoleillé pour les jours à venir !► MardiMême si quelques fortes brumes ou brouillards locaux sont présents au lever du jour, le soleil est dominant, laissant toutefois place à de modestes cumulus, un peu plus nombreux de Lille à Maubeuge. Le vent est faible, de secteur sud sur le côtier, nord-ouest de Valenciennes à Château-Thierry.► L’après-midiLe soleil resplendit en bordure maritime et se laisse taquiner gentiment par quelques cumulus dans l'intérieur. Le vent de tendance ouest est faible, mais il se renforce légèrement sur le côtier.► TempératuresLes minimales sont un peu fraîches, 10 à 14°, et même franchement fraîches dans le Santerre et le Beauvaisis, avec 7 à 9.Les maximales remontent légèrement, de 23 à 25° dans l'intérieur, mais restent un peu juste sur le côtier où on relève 20 ou 22°.► MercrediTous les ingrédients sont là pour faire de mercredi une journée estivale !Au menu, soleil, vent de sud plutôt faible, minimales entre 9 et 12° dans les terres, mais déjà 13 ou 15 au littoral, maximales 24 à 26 en zone maritime et 27 à 30 dans l'intérieur.► Jeudi et vendrediC'est le début d'une nouvelle vague de chaleur : jeudi, c'est le plein été, à l'exception de minimales encore raisonnables, mais cela ne va pas durer, car vendredi elles affichent une moyenne de 18 sous abri et sous le soleil, les maximales grimpent jusque 35 !► La météo des plagesBien évidemment, notre littoral va bénéficier pleinement de ces belles conditions météo !Le soleil resplendit généreusement de Bray-Dunes à Mers-les-Bains durant toute la journée, et tout juste pourra-t-on apercevoir quelques cumulus qui se profilent ici ou là, histoire d'agrémenter le décor !Seul bémol de cette journée : les maximales encore fraîches sur le sable, 19° vers Berck, 21 à Saint-Valéry-sur-Somme, 22 du côté de Oyes-Plage, 19 ou 20 dans l'eau.Le vent d'abord de sud à sud-est 5 à 10 nœuds, soit force 2 à 3 Beaufort, se renforce en fin de matinée en s'orientant au sud-ouest 10 à 20 nœuds, soit force 3 à 5. La mer est belle à peu agitée.Sous le soleil, l'index UV reprend des couleurs : 6 en baie de Somme et en mer du Nord, 7 sur la côte d'Opale.► La qualité de l’airLa qualité de l’air reste bonne dans la région, la formation d'ozone restant modérée grâce aux températures relativement douces et au ciel encore un peu nuageux par endroits.Conseil du jour : même durant un arrêt bref, couper le moteur de votre voiture réduit les émissions de polluants et économise le carburant !Texte : Paul Renard