Météo France : prévisions pour mardi 8 janvier et pour les prochains jours

Mardi

L’après-midi

Températures



Mercredi



Jeudi

Vendredi

Au lever du jour,C'est alors un ciel de traine qui se met en place, plutôt peu nuageux au nord de la région.Un risque d'averses commence à se développer.Au passage de l'onde, le vent s'est orienté au nord-ouest. Quelques rafales autour de 50 km/h se produisent dans les terres. Il est surtout sensible en bord de mer du Nord, où l'on enregistrera des pointes autour de 70 km/h.mais souvent très nuageux. Les quelques éclaircies ont du mal à s'imposer. Les averses quant à elles privilégient les frontières belges, où elles provoquent les cumuls les plus importants de la journée, entre 5 et 10 mm.Le vent de nord-ouest reste soutenu, y compris dans les terres. Des pointes à près de 75 km/h sont susceptibles de se produire en Flandre maritime.les températures évoluent de, le mercure est en légère baisse avec des températures comprisesLes averses de pluie pourront prendre un caractère neigeux aux Marches des Ardennes dans les heures les plus froides. Dans une masse d'air qui s'est rafraîchie, on retrouve en effet des températures proches de 0 degré dans l'est des Hauts de France.Ailleurs, on s'oriente vers un ciel variable, avec même quelques éclaircies qui ne seront pas de trop pour supporter ce nouvel assaut hivernal.Vent de nord modéré à assez fort.(Aisne, Oise, moitié est de la Somme et moitié sud du Nord). En dehors de la frange littorale, on ne dépassera pas 1°.En soirée, la couverture nuageuse se renforcera à nouveau à l'approche d'une nouvelle perturbation.Le vent de nord-ouest est peu soutenu dans l'ensemble.Les conditions sont encore largement anticycloniques sur le pays. Nous serons protégés de la perturbation par les hautes pressions mais nous aurons quand même quelques gouttes de pluie, vite oubliées, sur les zones limitrophes de la Belgique, des Ardennes et de la Champagne. Les nuages seront surtout bien présents tout au long de la journée.Une bonne nouvelle: les températures minimales et maximales repartent à la hausse et semblent vouloir rester supérieures aux normales de saison pour au moins une bonne semaine.