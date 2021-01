Météo France : prévisions pour mercredi 20 janvier et pour les prochains jours

► Un nouveau front instable aborde les Hauts-de-France. Il stagnera en matinée vers la Baie de Somme, l’ouest du Pas-de-Calais et les Flandres.

Partout ailleurs il ne pleut pas, mais la grisaille est généralisée.

Une configuration que l’on retrouvera dans l‘après-midi, alors que dans les terres le temps sera gris mais sec. Il faudra attendre la nuit suivante pour que la perturbation finisse par rentrer dans l’intérieur. Toute cette agitation s’accompagnera en soirée d’un vent violent avec des pointes inhabituelles jusque 90 km/h dans les terres, et 100 en bord de mer.

Côté thermomètre, il fera doux au petit matin :

5° pour Amiens et Seux

7° à Calais et Sangatte

Les maximales continuent de monter doucement, avec 1 degré de plus qu’aujourd’hui ; et c’est un 11 degrés généralisé qui nous attend.

► Jeudi

La situation se calme petit à petit, avant l’arrivée d’une nouvelle dégradation par l’ouest en milieu d’après-midi et encore des pluies généralisées au programme.

Températures de 6 à 10 degrés

► Vendredi

L’instabilité de la veille nous aura quitté. Nous serons dans un temps de traine peu actif, sauf en bord de mer, avec quelques averses.

► Et puis samedi

Brumes et brouillards seront présents au lever du jour. Après leur dissipation, on retrouvera un ciel variable, partagé entre beaux moments d’éclaircies, mais aussi des passages plus sombres.

Quant aux températures, elles repartiront à la baisse.

► QUALITE DE L’AIR

La région devrait avoir une qualité de l'air moyenne. Ce temps perturbé, installé depuis quelques jours, permet de maintenir les concentrations en particules et en ozone à des niveaux peu élevés ; la pluie et le vent permettant en effet de nettoyer l'atmosphère.

Retrouvez toutes les informations de la qualité de l'air sur le site atmo-hdf.fr

Texte : Thomas Leridez